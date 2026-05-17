米「カリフォルニアポスト」紙は１６日（日本時間１７日）、「ブレーク・スネルは左ヒジの手術を受ける予定だが、ドジャースは『より早い回復』を期待している」との記事を配信した。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）はこの日、故障者リスト（ＩＬ）入りした元サイ・ヤング賞左腕ブレーク・スネル投手（３３）が１９日（同２０日）に左ヒジの遊離体除去手術を行うと発表。記事は「手術からの復帰は通常２〜３か月かかるが、それよりも早く復帰できる可能性もあると楽観視されている」とし、「複数の情報筋が本紙に語ったところによると、『ナノニードルスコープ２・０』と呼ばれる新しい医療技術を利用できる可能性があるという。これは従来の関節鏡よりも小型で、侵襲性の低い手術が可能になり、回復期間も短縮される可能性がある」と報じた。

この新器具は今月６日に著名なスポーツ外科医であるニール・エルアトラッシュ医師がタイガースの２年連続サイ・ヤング賞左腕タリク・スクバル投手（２９）の手術で使用。実は同医師はドジャースのチーム主任医師であり、スネルの手術も担当する予定だという。

スクバルの代理人を務めるスコット・ボラス氏（７３）は今月１０日（日本時間１１日）、ＥＳＰＮの番組で「まるで注射を打たれるような感覚です」と例え、手術器具を「スクバルスコープ」と呼んで話題となっていた。

スネルの早期復帰情報はグラスノーが腰を痛めて長期離脱中のドジャースにとって、まさに朗報と言えそうだ。