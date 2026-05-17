陸上のセイコー・ゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）、男子３０００メートルで箱根路ランナーが存在感を示した。

１月の箱根駅伝で１区６位の好走を見せた柴田侑（城西大）は７分３９秒５１の３位でフィニッシュ。上位３人の日本人選手が大迫傑が持っていた従来の日本記録を更新するハイレベルなレースになった。しかし、当の本人は「最後までちゃんと後ろでぴったりつくべきだった。ちょっと勝負を急いでしまった」と悔しさをにじませた。

箱根駅伝後はケガで走れない時期もあったが「冬に積み上げてきたものがちゃんと生かせて、こうやって今練習をしっかりできている。調子がいいというよりは、着々にちょっとずつ力がついてきた」と自己分析。「別に箱根がというよりは、長い距離でしっかり土台をつくって、ちょっとずつスピードに移行していくことを（櫛部静二）監督と一緒に決めてやってきた成果」と振り返った。



かねて来月の日本選手権を意識してきたランナーは「もちろん突き抜けるぐらい強くなるのもそうだが、もっと勝てるレースしたい」ときっぱり。このレースの悔しさは必ず晴らしてみせる。