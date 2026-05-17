野間口徹「またあの世界に連れていってくれるんだと思うと楽しみです」。小林賢太郎の新たなコント公演「ル・コント」に出演

作家、演出家の小林賢太郎さんが手掛ける、新たなコント公演シリーズ「ル・コント」が5月15日（金）からスタートする。第一弾のテーマは“矛盾”。本作に出演する俳優の野間口徹さんにインタビュー。

じっくりからハッチャケまで、味わいの違うコントの詰め合わせ

構築された論理的な笑いで独自の世界を生み出してきた、作家で演出家の小林賢太郎さんが、新たなコント公演シリーズ「ル・コント」を始動する。“矛盾”をテーマにした今回、これまでも小林作品に参加してきた野間口徹さんが出演する。

「この世界で僕を引き上げてくれた3人のコバヤシがいまして、本名が小林のケラリーノ・サンドロヴィッチさん、親族代表というコントユニットを立ち上げるきっかけになった故林広志さん、そしてもうひとりが小林賢太郎さんです。作者の名前を見なくてもそれだとわかるくらい独自の世界観がありながら、こちらの持ち味みたいなものも活かしてくれる。またあの世界に連れていってくれるんだと思うと楽しみです」

小林さんの笑いは緻密な計算の上で成り立つだけに、演じる側もその世界観への深い理解が必要なはず。

「大爆笑を取ることもできるはずなのに、小林さんはあえて、ちょっとフックのかかった笑いの取り方をしたりするんです。しかも中笑いでもなく小笑いを観てほしい、みたいな。稽古場でその微妙なところを掴めるように頑張らないと、ですね」

オムニバスで「じっくり見せるものもあれば、50オーバーの男たちがワチャワチャするハッチャケまで」複数のコントが上演される。

「ポイントになってくるのは、平原慎太郎さんというコンテンポラリーダンサーが参加しているところじゃないでしょうか。ステージ転換だったり、ちょっとしたステージングも平原さんが手がけてくださるようです。僕は…踊れと言われたら踊りますけれど…今のところは、めちゃくちゃ喋るほうの役割です（笑）」

もともと親族代表というコントユニットで活動してきた野間口さん。お芝居とコントの違いとは？

「親族代表は、自分たちでネタを作るのではなく、作家さんにお願いしてホンを書いていただいたので、台本を噛み砕いて演じるというアプローチの仕方は同じです。ただ、コントと言っちゃっている手前、お客さんを笑わせないといけない、というのは大きな差かもしれません」

それは演じる側としてはプレッシャーでは、と思うが、「むしろ演劇で、ここが笑いどころですという場面のほうがプレッシャー」だとか。

「コントっていう時点で、劇場の雰囲気が笑いやすい温度になっているんです。でも、演劇の場合は笑いどころに向けて自分の中で体温を上げていかなきゃいけないので」

共演には、なだぎ武さんや竹井亮介さんら小林組の常連が名を連ねる。

「爆発力のあるなだぎさんと、お芝居が的確な竹井さん。初参加のうらじぬのさんはいいスパイスになっていますし、稽古場も面白いですよ」

野間口徹

のまぐち・とおる 1973年10月11日生まれ、福岡県出身。出演映画『ミステリー・アリーナ』が5月22日公開。9月にはナイロン100℃の舞台『モラル以前』（仮）への出演を控える。

information

パルコ・プロデュース2026 ル・コント『この世界に19文字の文章など存在しない』

5月15日（金）〜26日（火） 東京・I' M A SHOW 脚本・総合演出／小林賢太郎 出演／野間口徹、なだぎ武、竹井亮介、うらじぬの、平原慎太郎 全席指定9000円 U-30 5000円 サンライズプロモーションTEL. 0570-00-3337（平日12:00〜15:00） 仙台、愛知、富山、大阪、岡山、福岡公演あり。チケットサイト