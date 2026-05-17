英文学のみならず、思考、日本語論などさまざまな分野で活躍されてきた、評論家、エッセイストの外山滋比古さん。著書には、およそ40年にわたりベストセラーとして読み継がれている『新版 思考の整理学』などがあり、2020年7月30日に96歳で逝去されました。そこで今回は、外山さんの著書『乱読・乱談のセレンディピティ』から一部を抜粋し、外山さんの「思いがけないことを発見するための読書術」をお届けします。

【書影】『思考の整理学』著者が贈る、思いがけないことを発見するための読書術・雑談術。外山滋比古『乱読・乱談のセレンディピティ』

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乱読の入門テキスト

乱読の手はじめは、新聞、雑誌である。雑誌も専門誌ではなく、総合雑誌がいい。もっとも総合をうたっていても、その実は文科的色彩がつよく、教養をつけるために発行しているのではないかと思われるほどである。

新聞は雑誌より雑然としているだけ乱読入門には適している。

近年、新聞がニュースの速報性について首座を電波にあけわたしてから、その分新聞の文化性は高まった。読者として、この変化を見落としてはいけない。スポーツ欄しか見ない、経済関係しか興味がない、政治的ゴシップばかり追っているというのは、半読者である。

知的な読者は、すべてのページに目を通して、おもしろいことがあれば目をとめる。このごろは、ページ数がふえたから、読むのはたいへんだ、読めないと頭からきめている人がいるが、半分は広告だから大したことはない。

短い時間で新聞を読むには

つまらぬ記事も少なくないから、全部を読み通す必要はない。仕事のある人はとくに忙しい朝の時間、じっくり新聞を読むのは難しい。流し読みである。

短い時間で、新聞を読むには、見出し読者になるほかない。見出しだけなら１ページを読むのに１分とかからない。これはと思うのがあったら、リードのところを読む。それがおもしろければ、終りまで行く。そんなおもしろい記事が二つも三つもあったらうれしい悲鳴をあげる。

見出しで、記事内容を推測するのはかなりの知的作業であるが、頭のはたらきをよくする効果は小さくない。

新聞は乱読の入門テキストとしてうってつけである。

よい乱読のための本選び

書店へ行く。

たくさんの本がずらり並んでいる。部門別にはなっているが、雑然と並んでいる。その背文字に目を走らせる。前に見たものも多い。これはと思うのは１０冊に１冊あるかないか。



（写真提供：Photo AC）

おもしろそうだったら、手にとってみる。あと書きがあったら、それを見る。著者の略歴があればそれも見る。

このごろ、著者の顔写真の入った本が多くなったが、読者の目をくるわせることがあっておもしろくない。顔写真につられて買った本にうつつを抜かすようではよい乱読はできない。

失敗をおそれない

いくら賢い人でも、乱読すれば、失敗は避けられない。しかし、読めないで投げ出した本は、完読した本とはちがったことを教えてくれていることが多い。

失敗をおそれない――それが乱読に必要な覚悟である。

これまで乱読がきらわれてきたのも、ひとつには乱読では失敗が多いからであろう。きわめつけの名著を読むのに比べれば、失敗ははるかに多いであろう。失敗はいけない、失敗するな、という常識からすれば、乱読は賢明ではないとなる。

人間は失敗によって多くのものを学ぶ。ときとして成功より大きなものが得られることもある。そう考えると、乱読が、指定参考書などより実り多きものであることがわかる。

※本稿は、『乱読・乱談のセレンディピティ』（扶桑社）の一部を再編集したものです。