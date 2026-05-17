日本テレビ系列で現在放送中の、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分〜）。第6話「夢の代償」が5月17日（日）に放送予定です。

【写真】桃子にフラれた山城拓人ともこれまで通り付き合っていけそうで…

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない……その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを……。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった……。

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主人公のキム・ミンソク/青木照を志尊淳、ミンソクと惹かれあう河瀬桃子を仁村紗和、桃子に恋心を抱く御曹司・山城拓人を京本大我、謎の令嬢・新海映里を長濱ねるが演じる。

主題歌は昨年25周年アニバーサリーイヤーをむかえたアーティストAIが、本作のために書き下ろした楽曲『It’s You』。



日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

＜前回のあらすじ＞

本当に欲しいものは、諦めたくない――。

家族も地位も失った韓国の財閥御曹司キム・ミンソク/青木照と、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師・河瀬桃子。

互いを大切に思う２人は心を通わせ始めるが、ケガをして山城記念病院に運ばれた桃子に寄り添うミンソクに、桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我さん）が宣戦布告。

「俺は、これからも桃子のそばにいたい。桃子にとって、一番大切な存在になりたい」――。

今まで隠してきた本音を明かす拓人に、ミンソクも「桃子先生のことだけは、譲れない」と自分の気持ちをぶつけるが……。

ケガの知らせを受けて病院に駆け付けた桃子の姉・杏子（入山法子さん）は、病室のベッドでスヤスヤ眠る桃子を見てホッと一安心。姉として桃子の幸せを願う杏子は、ミンソクの思いを知らずに、「拓ちゃんとなら、いい家族になれるんだろうな」とミンソクの前で心情を打ち明ける。

桃子にとって幼い頃から一緒の拓人は、一番気を使わず自然に笑顔でいられる存在。拓人の両親も桃子のことを娘のようにかわいがってくれている。

そんな優しい家族に囲まれ、幸せそうに笑っている桃子が見たいという杏子の願いを知ったミンソクは、桃子を笑顔に出来るのは独りぼっちの自分よりも拓人の方だと考え、自分の気持ちにふたをしてしまう……。

そんな中、ミンソクはホテルの日本人宿泊客から頼み事をされるが、日本のしきたりについて勉強不足だったために、うまく対応できず宿泊客を困らせてしまう。

ホテルマンとしてすべての宿泊客を笑顔にしたいミンソクは、自分を目の敵にする支配人･水島栄壱（矢柴俊博さん）に頭を下げて教えを乞うが……。



日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

＜第6話あらすじ＞

「僕のすべてであなたの笑顔を守りたい」――。家族も地位も失った韓国の財閥御曹司キム・ミンソク/青木照は、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師・河瀬桃子に思いを告白。

『10回切って倒れない木はない』という大切な言葉で23年前からつながっていた2人は、すれ違いと不安を乗り越え、ついに恋人同士に……。

診療所の2階のミンソクの部屋で、2人だけの安らぎの時間を過ごすミンソクと桃子は、そのまま朝を迎えて大慌て！

出勤してきた看護師・花井美香（みりちゃむ）と院長・風見進（でんでん）に気付かれないよう、桃子はこっそりミンソクの部屋から出ようとするが……。

一方、ミンソクは職場でも嬉しいことが。ある出来事をきっかけに、今までミンソクをただのオブジェ扱いしてきた支配人・水島栄壱との関係に変化が。

さらに、桃子にフラれた山城拓人ともこれまで通り付き合っていけそうで、何もかも順調なミンソクと桃子。

２人は初めてのデートを楽しみながら、お互いの夢を語り合うが――。