2人に1人はがんになると言われる現在。もし、自分や身近な人ががんになったらどうしたらいいのでしょうか。病理学の専門家であり、笑って読める医学書『こわいもの知らずの病理学講義』の著者である仲野徹先生が、がんとの向き合い方をわかりやすく説いた『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』（仲野徹：著）

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親しい人ががんになった時の「3つのこと」

これまでの自分の経験が、豊富な経験とは言いがたい。しかし、それでも、親しい人ががんになった時に、まわりの人間としてできること、自分事としてとらえてできることは、ざっくり3つにまとめることができそうだ。

第一に、「生きている間に会いに行く」。

YおばちゃんとK先生の時はできたけれど、Aさんの最期間際とTちゃんにはできなかったことだ。ただ、これは、タイミングだけでなく、相手次第といったところもある。

ときどき耳にするのは、衰えた姿を人に見られたくないという考えだ。たしかに、知り合いの頭の中では元気だった頃の姿のままで残りたい、という気持ちはわからないでもない。

しかし、膨大な想い出の中で、最期だけのシーンを覚えているなどということはあまりないのではないかと思うのだが、どうだろう。自分としては、そのようなことはまったくありそうにないが、これだけは人によるとしか言いようがない。

結局のところは、相手が望む間合いを感じ取って行動するということしかなさそうだ。

第二に、「何かを伝えるより、語り合う」。

旧知の友人たちに別れの挨拶をしたというコラムニストの小田嶋隆さんの最期がよくあてはまりそうだ。病状の相談を受けたライターさんもそうだ。同窓会でがんサバイバーがいることを知った妻も、米国のがん患者のためのコミュニティー組織「ギルダズ・クラブ」やがん哲学外来も同じことだろう。

がんをカミングアウトする人が増えて、できるだけフランクに語り合える機会を持てるようになったのはいいことだと思う。もちろん、これも、各個人の考えによるところが大きいし、周囲がきちんと理解することも重要だ。

第三に、「気にはかけるが、気にしすぎない」。

親しい人ががんになったら、どうしても気になる。しかし、がんだからといって、付き合い方を大きく変える必要などないだろう。がんという病気によって、相手との関係性が歪められたりするのはアホらしすぎる。

そのためには、がんという病気がどういったものかをきちんとわかっておく必要がある。

2人に1人が、がんになるのだ。必ず、親しい人の誰かが、がんになる。その日のためにも、この本をしっかり理解しておいてほしい。って、ラストは宣伝になってしもた……。

もちろん、これらは単純な処方箋ではない。相手との関係性、性格、病状、家族状況などによって、最適解はまったく違ってくる。

ただ、少なくとも「何もできない」と思い込む必要はない。考えすぎて口ごもってしまうよりも、顔を見せて、話を聞いて、ときどきアホな話をする──それくらいでいいのではないか。

それに、親しい人なら、気にかけていることは必ずわかってくれる。きっとそうだと思っている。

こういったことをふまえて、「余命」について考えていきたい。



（写真：stock.adobe.com）

余命はわかるのか

自分のことであっても、親しい人のことであっても、がんとなると、予後がどうか、余命がどれくらいかがどうしても気になってしまう。しかし、余命の予測は可能なのだろうか。

その答えは、正確には無理だけれど、ある程度は可能である、といったところだ。あくまでも、余命は「その人の未来」を予言するものではなく、「似た病状であった人たちの過去」から推測される目安にすぎない。

どの部位のがんであるか、ステージはどれくらいか、全身状態はどうか、他の病気を合併しているかどうか、から、過去の統計データを参照して推定することになる。これからは、がんゲノムのデータやAIも利用されていきそうだ。

しかし、このようにしておこなわれる予測は、あくまでも、ある集団としての推計値であって、特定の個人にぴったりとあてはまるものではない。何しろ、がんは個性的なのだ。予想よりうんと長生きする人もいれば、短い場合もある。

生きている間に何をしたいかを決めるためには、余命がどれくらいかという情報は重要だ。だからといって、すべての人が知りたい訳ではないだろう。

性格にもよるが、思っていたよりも短いと知らされた場合、心理的にダメージを受けてしまう可能性だってある。自分ががんになった時に余命を知りたいかどうか、考えておいた方がよさそうだ。

わたしなどは、たとえ短くとも教えてほしいタイプである。一方で、いくら親しい人でも、余命どれくらいなん？とは、とても聞けそうにない。

医師は余命を長めに伝える傾向がある、という研究成果が報告されている。これは、患者さんに希望を失わせたくない、ショックを与えたくない、といった理由があるからとされている。

それに、医学生時代以来の長い間、死は医学にとって敗北である、という考えが染み込んでいるといったこともあるだろう。また、所詮、予測は不確実なのだから、多少は長めに伝えても誤りではないということもあるかもしれない。結局は、医者も人の子、といったところだろうか。

余命の推定には、統計的な平均値よりも中央値がよく使われる。平均値というのは、ある集団の患者さんがどれくらい生きられたかの期間の合計を頭数で割ったものだ。それに対して、中央値は、生存期間を短い順（長い順でもかまいませんが）に並べた時、ちょうど真ん中に位置する人の値である。

少数であっても例外的な長期生存者がいた場合、平均値は大きく引き上げられる。しかし、中央値ではそのようなことがなく、その集団の中心的な期間が示されることになる。なので、中央値の使われることが多い。

がんの種類によっては、中央値と平均値はしばしば大きく異なってくる。長期生存という「はずれ値」があった場合、平均値が大きくなってしまうからだ。そのような場合、平均値だと希望的になりすぎてしまう可能性がある。

なので、はずれ値にあまり左右されないように「中央値はX年Xヶ月ですが、個人によって前後します」というような言い方が妥当なのである。

※本稿は、『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』（仲野徹：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。