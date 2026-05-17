「年3回も無料で子どもが大喜び」46歳・2児の母が4年間手放さない株主優待
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、夫（49歳）、長男（7歳）、長女（5歳）
居住地：神奈川県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人550万円、配偶者の年収は不明
現預金：200万円、リスク資産：700万円
▼リスク資産内訳
日本株：430万円
など
株主優待目的で最も買ってよかったとして挙げたのは、東京都競馬＜9672＞。
100株以上の保有で、大井競馬場の入場パスや、場内で使える飲食優待券（いずれも利用日制限あり）がもらえるほか、特に魅力的なのが「東京サマーランドの株主招待券（招待券の種類によって利用可能期間が異なる）がもらえる」ことだそうです。
「4年くらい前に、友人が株主だったことがきっかけで、初めて東京サマーランドに行きました。とても楽しかったので、すぐに調べて（必要株数を）買いました。それから何度か一部売買はしていますが、現在までずっと保有」しているとのこと。
さらに、「去年から長期保有特典が充実して、（自身の場合は）家族4人で東京サマーランドに年3回も無料で行ける」ようになったそう。東京サマーランドについては「家族で遊びに行くのにちょうどよい。プールと遊園地があるので、1日遊べて子どもたちの満足度が高い」と語っています。
日ごろ優待銘柄を選ぶ際に重視しているポイントは、「子どもが楽しめる、もしくは家族の外食に使える」ことだそう。東京都競馬のほかにも、例えばサンリオ＜8136＞の優待はテーマパークの招待券や限定グッズがもらえるため気に入っていると言います。
最後に、今後購入を検討している優待銘柄については「丸亀製麺を展開するトリドールホールディングス＜3397＞や、串カツ田中を展開するユニシアホールディングス＜3547＞がほしい。家族でよく行くので」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：46歳女性
同居家族構成：本人、夫（49歳）、長男（7歳）、長女（5歳）
居住地：神奈川県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人550万円、配偶者の年収は不明
現預金：200万円、リスク資産：700万円
日本株：430万円
など
「おすすめ優待銘柄は東京都競馬」投資歴は「約7年」、日本株を中心に運用しているという40代の投稿者女性。
株主優待目的で最も買ってよかったとして挙げたのは、東京都競馬＜9672＞。
100株以上の保有で、大井競馬場の入場パスや、場内で使える飲食優待券（いずれも利用日制限あり）がもらえるほか、特に魅力的なのが「東京サマーランドの株主招待券（招待券の種類によって利用可能期間が異なる）がもらえる」ことだそうです。
「4年くらい前に、友人が株主だったことがきっかけで、初めて東京サマーランドに行きました。とても楽しかったので、すぐに調べて（必要株数を）買いました。それから何度か一部売買はしていますが、現在までずっと保有」しているとのこと。
さらに、「去年から長期保有特典が充実して、（自身の場合は）家族4人で東京サマーランドに年3回も無料で行ける」ようになったそう。東京サマーランドについては「家族で遊びに行くのにちょうどよい。プールと遊園地があるので、1日遊べて子どもたちの満足度が高い」と語っています。
「子どもが楽しめる、もしくは家族の外食に使える優待銘柄を選ぶ」優待銘柄を保有してよかった点を伺うと「家族の思い出が増えること」に加え、東京都競馬については「株価が上昇中なのもうれしい」と回答。
日ごろ優待銘柄を選ぶ際に重視しているポイントは、「子どもが楽しめる、もしくは家族の外食に使える」ことだそう。東京都競馬のほかにも、例えばサンリオ＜8136＞の優待はテーマパークの招待券や限定グッズがもらえるため気に入っていると言います。
最後に、今後購入を検討している優待銘柄については「丸亀製麺を展開するトリドールホールディングス＜3397＞や、串カツ田中を展開するユニシアホールディングス＜3547＞がほしい。家族でよく行くので」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)