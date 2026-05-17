モスバーガー「アボカド海老カツバーガー」登場！ 井村屋と初コラボした新スイーツも展開
「モスバーガー」は、5月20日（水）〜7月中旬の期間、「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」と「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を、全国の店舗で発売する。
【写真】インパクト抜群な「海老エビフライバーガー」も！ 新作バーガー＆スイーツ一覧
■初夏にぴったりなラインナップ
今回登場するのは、初夏の季節に合わせて海老を使用した2種類の期間限定＆数量限定バーガー。
「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」は、海老のむき身をふんだんに使用した海老カツに、トマトとクリーミーなアボカドを乗せ、その上に国産バジルを使ったバジルマヨソースを添えた、彩り豊かなハンバーガーだ。
また、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」は、昨年よりサイズアップした大きなエビフライを2本挟んだ、インパクト抜群な商品。カツソースとたっぷりのタルタルソースに加え、今年は新たに店舗で手切りした“くし切りレモン”を添えて提供される。
さらに、井村屋との共同開発で“わらび餅”をアレンジした新スイーツ「アイスドルチェ」全2種と、国産白桃ソースを合わせた「ふんわりスフレパンケーキ ＜国産白桃ソース＞」が、同日より販売開始。初夏にぴったりなバーガー＆スイーツがそろう。
【写真】インパクト抜群な「海老エビフライバーガー」も！ 新作バーガー＆スイーツ一覧
■初夏にぴったりなラインナップ
今回登場するのは、初夏の季節に合わせて海老を使用した2種類の期間限定＆数量限定バーガー。
「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」は、海老のむき身をふんだんに使用した海老カツに、トマトとクリーミーなアボカドを乗せ、その上に国産バジルを使ったバジルマヨソースを添えた、彩り豊かなハンバーガーだ。
さらに、井村屋との共同開発で“わらび餅”をアレンジした新スイーツ「アイスドルチェ」全2種と、国産白桃ソースを合わせた「ふんわりスフレパンケーキ ＜国産白桃ソース＞」が、同日より販売開始。初夏にぴったりなバーガー＆スイーツがそろう。