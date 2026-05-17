「日本ハム−西武」（１６日、エスコンフィールド）

人気３人組ユニット「ＣｌａｒｉＳ」がファーストピッチセレモニーに登場。北海道が地元のクララがマウンドに上がり、可憐な投球を披露した。クララはポニーテールに、日本ハムのユニホーム、白のバルーンシルエットのショートパンツ姿で登場。大きく左にそれる大暴投になったが、キュートな姿で球場を沸かせた。また、イニング間のきつねダンスにも登場。ファイターズガールとともにキュートなダンスを披露した。

ＣｌａｒｉＳは現在はクララ、エリー、アンナによる３人組音楽ユニット。人気アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の主題歌などを担当してきた。ただ、２０１０年のデビュー時はクララとアリスによる２人組のユニットで、素顔を公開しておらず。１４年にアリスが卒業。カレンが加わり、２０年に素顔を公開。２４年にカレンが卒業し、２５年にエリー、アンナが加わり、第３章がスタートしていた。

ＳＮＳなどでは「いやまさかＣｌａｒｉＳが顔出しして野球場にいるなんて。１０年前の私は想像もできないよ」、「ＣｌａｒｉＳって顔出ししてたんだ！？」、「めっちゃ美人やん！」、「全然知らなかった」、「びっくりした」、「ひっくり返ってる」と騒然となっていた。