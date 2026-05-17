■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFG スタジアム）

男子100mチャレンジレース1組に200mで世界陸上4連覇のN.ライルズ（28、アメリカ）が出場し、10秒05（+1.1）をマークした。ライルズはオープン参加のために1位は鈴木亮太（26、スズキ）の10秒24となった。

決勝進出をかけたチャレンジレースにライルズがオープン参加、大会公式SNSも「ライルズが飛び入り参加決定」と伝えた。本来なら決勝1本だったライルズがチャレンジレース1組目に登場、多田修平（29、住友電工）、先週の木南記念で優勝したデーデーブルーノ（26、セイコー）がいた。

今季初戦となるライルズ、ウォーミングアップの時には観客の大歓声に手を上げて応えていた。スタート前のパフォーマンスでは“ワンピース”のギア3を披露。さらにスタート前のルーティンのジャンプでは会場がどよめいた。

スタートはやや遅れたが、中盤からのスピードは他の選手を上回り、グングンと加速していった。10秒05（+1.1）の記録をマークし、決勝へ弾みをつけた。

【男子100mチャレンジレース1組結果】（+1.1）

OP N.ライルズ 10秒05

1位）鈴木亮太 10秒24

2位）山本匠真 10秒25

3位）デーデーブルーノ 10秒25

4位）大石凌功 10秒31

