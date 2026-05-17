「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）

ドジャースが１−０出迎えた六回に一挙５得点を奪った。

先頭の大谷翔平投手が二ゴロに倒れた後、ここまで１安打１失点投球だったエンゼルスの先発・ソリアーノが突如乱れた。

ベッツ、フリーマンが四球を選ぶと、スミスは死球。１死満塁から３者連続の押し出し四死球で３点を追加した。大谷はベンチで大きく拍手して喜ぶシーンもあった。６者連続四死球の後は、コールが左前へ２点適時打を放った。

さらに大谷は２死二、三塁からこのイニング２度目の打席へ。捉えた打球はライトライナーで珍しく１イニング２アウトとなった。

大谷はこの試合で初回の第１打席は四球を選んだ。続くベッツの左翼線への安打で三塁へ。１死後にスミスの右犠飛で先制のホームを踏んだ。

三回１死の第２打席はカウント２−２からの５球目に、ファウルを自打球で左足の膝付近に当てて「あぁー！」と叫んで痛がる場面もあった。

それでもフルカウントから２打席連続の四球を選ぶ。続くベッツの打席で今季６個目の二盗を決めて、ベッツのライトフライで三塁へ。痛みを感じさせない激走を見せていた。