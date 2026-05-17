上三川町強盗殺人事件　新たに“5人目”羽田空港で指示役とみられる男逮捕　実行役は全員逮捕　少年ら「初めて会った」　栃木

栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗事件をめぐり、警察は指示役とみられる男を羽田空港で逮捕した。事件ではこれまでに16歳の少年4人が実行役として逮捕されており、警察は匿名・流動型犯罪グループの関与も視野に、全容解明を進めている。

実行役で少年4人を逮捕

栃木県上三川町の住宅で住人の女性が強盗に襲われ殺害された事件で、警察は指示役とみられる男を羽田空港で逮捕した。

この事件は、5月14日、栃木県上三川町の住宅で、住人の富山英子さんが胸などを刺されるなどして殺害され、駆け付けた息子2人がケガをしたもので、警察は16日までに、神奈川県相模原市の男子高校生を含むいずれも16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕している。

指示役を羽田空港で逮捕

警察は、この4人が実行役で、SNSで実行役を募る匿名・流動型の犯罪グループいわゆる「トクリュウ」が関与した可能性もあるとして、背後に「指示役」がいるとみて捜査していましたが、指示役とみられる男を羽田空港で発見し、17日未明、強盗殺人容疑で逮捕したという。

この事件では、逮捕された少年4人の中に「初めて会った人もいる」という趣旨の供述をしている者や容疑を否認する者もいるという。

警察は、男の身柄を移し、事件の全容解明を進める方針だ。

（「Live News days」5月17日放送より）