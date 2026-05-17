４月に虫垂炎で手術、入院していた元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が、元気になった最新ショットを公開した。

菊間氏は１６日、自身のインスタグラムを更新。「ステーキを食べられるほど、回復しました」と記し、ケーキ越しに撮影した笑顔の写真や、ステーキの写真をアップ。

「銀座にオープンしたステーキハウスＳｍｉｔｈ＆Ｗｏｌｌｅｎｓｋｙ スウィンギングトマホークは圧巻 デザートのギガンティックチョコレートケーキは、巨大なので、こうやって写真撮るのがオススメらしいですよ」「＃プラダを着た悪魔 ミランダ編集長お気に入り」とつづった。

この投稿には、「元気になってきて良かった 大事にしてくださいね。笑顔見れて良かったよ」「復活おめでとうございます」「な、なに 凄い肉」「食べ過ぎには注意」「迫力あるステーキですね」「笑顔復活しましたね」「ケーキもお肉もすごい大きいですね」などのコメントが寄せられた。

菊間氏は４月２１日のインスタで「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております」と報告。２日放送のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）で、コメンテーターとして復帰した。