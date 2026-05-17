1Æü1Ê¬¤Ç¤à¤¯¤ß²ò¾Ã¡ª¶¿¤Ò¤í¤ßÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Ä¾ÅÁ¡ØËâË¡¤Î´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¤ò¸ø³«
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤à¤¯¤ß¡×¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦µÈÅÄÄ¾Êå¤µ¤ó¤¬1Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡ÖÂèÆó¤Î¿´Â¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¡£ËèÆü¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1Æü1Ê¬¡Ö¤à¤¯¤ß¡×²ò¾Ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¤ä¤êÊý
¡ ¸ª¤Î²¼¤Ë¼ê¼ó¡¢¤ª¤·¤ê¤Î²¼¤Ë¤Ò¤¶¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë»Í¤Ä¤ó¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇØ¤¹¤¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤¹¡£Â¤ÎÉý¤Ï¹øÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Î¾Â¤Î¤Ä¤ÞÀè¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
¢¤ª¤·¤ê¤òÄºÅÀ¤Ë»°³Ñ·Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ª¤·¤ê¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÇØ¶Ú¤Ï¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤«¤«¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾²¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¢¨¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬ÄË¤¤¿Í¤Ï¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¤â¡¢¤«¤«¤È¤¬´°Á´¤Ë¾²¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¤«¤«¤È¤òÊÒÊý¤º¤Ä¸ò¸ß¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¾å¤²²¼¤²¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò1Ê¬´ÖÂ³¤±¤ë¡£
¤à¤¯¤ß¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎºÂ¤ê»Å»ö¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ì¹ÔÉÔÎÉ¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤Ë·ì±Õ¤¬ÂÚÎ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¡¢·ì¤Î¤á¤°¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¤à¤¯¤ß¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒËèÆüÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄµÈÅÄ Ä¾Êå¤µ¤ó
À°»ÑÀª¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦ÈþµÓÈþÍÆ²È¡£¡Ö¹ü³Ê²þÁ±¥µ¥í¥óVes¡×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í ¥óŽ¢salon £Ù¡×ÂåÉ½¡£¥×¥íÁí¹ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢ 2015Ç¯¤è¤ê¶¿¤Ò¤í¤ß»á¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼ ¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø ¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤¬¥é¥¯¡Á¤Ë¤Ê¤ë YOSHIDA¼° ¤æ¤ë¥±¥¢ÂÎÁà ¡Ù¡Ê»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ë¡£