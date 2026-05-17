元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。居酒屋であると必ず頼んでしまうものを明かした。

「私の健康術、ズバリキャベツです」というリスナーからのメッセージに、松岡は「確かに、今キャベツうまいね。春キャベツだったっていうのがあるし、居酒屋に“やみつきキャベツ”があったら頼んじゃうもんね」と話した。

「家でも俺一個は買わないけど、半分のキャベツはちょいちょい買うかな。ザク切りにして、俺味噌汁とかスープにもキャベツ入れるのは大好きだからキャベツどかっと入れちゃうし。あとは、ザザザザザッと細かく切ったキャベツで塩と胡椒とごま油、味の素かけて、それにカイワレ入れて、ワカメ入れてカシャカシャカシャッて混ぜて食うの大好きだから、確かにキャベツいいね」と自宅での定番レシピも明かした。

「キャベツは優秀ですよ。胃にもいいしね、キャベジンっていうぐらいだから」と松岡。「キャベツすげえよ。キャベツ、レタス、白菜だったら圧倒的にキャベツ食ってるもんな俺。鍋でも入れるし。俺、葉物が好きなんだな、やっぱり」ともらした。