M!LK佐野勇斗、両親を“ほぼ顔出し”で紹介「ご両親お若い！」「お父様は勇ちゃんと似たいかつさを感じる」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優・佐野勇斗（28）が16日、自身のYouTubeチャンネル「佐野勇斗だぞ」を更新。「【両親登場】親と喋ったら、大暴れすぎて滅。超えてモツ」と題し、サングラスにマスク姿の両親が登場。なごやかな雰囲気の中、思い出のエピソードをはじめ、さまざまなトークを繰り広げた。
【動画】「ご両親お若い！」両親を“ほぼ顔出し”で紹介、なごやかにトークを繰り広げた佐野勇斗
佐野は概要欄で「カメラの前の親ほど面白くないものはありません。何で私たちからあんたみたいな子がうまれたんだろうと、撮影後に言われました。いや、めちゃくちゃ血引き継いでます。僕も面白くないので…カメラが回ってるからこそできる話もあって、とても楽しかったです」と説明。
動画内では、父親を「がっくん」、母親を「ぴーちゃん」との呼び名で紹介。今回の動画は“テイク2”だといい、「昨日ぴーさん（母）と2人で撮ったんですけどあまりに面白くなくてやめました 30分回したんですけどボツです」「急遽、がっくん（父）を召喚しました」と3人で苦笑いを見せながら報告した。
トークの終盤では、佐野から父に対し「何になってほしかった？」という質問が。それに対し父は「まあ、普通のサラリーマンかな。それか、岡崎市の職員かな？」と答え、3人は爆笑。
「生活していくうえで安定した職業がいいなと思うのが俺なんだけどさ」と父が説明すると、佐野は「俺は多分どの仕事でも成功できてた。何言われてもいけてる自信があるんだよな 野心が強いから、昔から」と自信満々に答えた。
コメント欄では「かつて親同伴の三者面談型質問コーナーするアイドルがいただろうか」「大人気アイドルの親御さんとのYouTubeが見れるなんて、凄い時代だな…」「実家特有の寛ぎ方しだしてかわいい」「息子のグッズ飾ってるの愛感じる」「佐野さんの人柄の良さのルーツがわかった、、」「まってwwwwこんなガッツリ顔出し企画だとwww思ってなかったwwwww」「お母様サングラスしてても美人だしお父様は勇ちゃんと似たいかつさを感じる…」「お母様、お顔も声も話し方も麗しい…というかご両親お若い！」など、多くの反響が寄せられている。
【動画】「ご両親お若い！」両親を“ほぼ顔出し”で紹介、なごやかにトークを繰り広げた佐野勇斗
佐野は概要欄で「カメラの前の親ほど面白くないものはありません。何で私たちからあんたみたいな子がうまれたんだろうと、撮影後に言われました。いや、めちゃくちゃ血引き継いでます。僕も面白くないので…カメラが回ってるからこそできる話もあって、とても楽しかったです」と説明。
トークの終盤では、佐野から父に対し「何になってほしかった？」という質問が。それに対し父は「まあ、普通のサラリーマンかな。それか、岡崎市の職員かな？」と答え、3人は爆笑。
「生活していくうえで安定した職業がいいなと思うのが俺なんだけどさ」と父が説明すると、佐野は「俺は多分どの仕事でも成功できてた。何言われてもいけてる自信があるんだよな 野心が強いから、昔から」と自信満々に答えた。
コメント欄では「かつて親同伴の三者面談型質問コーナーするアイドルがいただろうか」「大人気アイドルの親御さんとのYouTubeが見れるなんて、凄い時代だな…」「実家特有の寛ぎ方しだしてかわいい」「息子のグッズ飾ってるの愛感じる」「佐野さんの人柄の良さのルーツがわかった、、」「まってwwwwこんなガッツリ顔出し企画だとwww思ってなかったwwwww」「お母様サングラスしてても美人だしお父様は勇ちゃんと似たいかつさを感じる…」「お母様、お顔も声も話し方も麗しい…というかご両親お若い！」など、多くの反響が寄せられている。