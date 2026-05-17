【NASCAR】第12戦 Go Bowling at The Glen（日本時間5月11日／ワトキンス・グレン・インターナショナル）

【映像】大混乱のシケインで撃墜（実際の様子）

全米で絶大な人気を誇るストックカーレース・NASCAR。第12戦はロードコースでの一戦となったが難所の「バスストップシケイン」で大混乱が発生し、24号車のウィリアム・バイロンが後方からプッシュされてスピンを喫するアクシデントが注目を集めている。

アクシデントが起きたのは44周目のことだった。バスストップシケインの進入で、バイロンの前方を走る2台のマシンが激しいバトルを展開し、フラフラとする挙動を見せていた。これにより前方で行き場を失ったバイロンの24号車に対し、すぐ後ろを走行していた17号車のクリス・ブッシャーのブレーキが間に合わず、背後からプッシュ。押し出される格好となったバイロンは、たまらず一回転のスピンを喫してしまった。前方の混戦と後方からの押し込みに挟まれ、まさに回避不能の状態で撃墜されてしまった形だ。

中継で解説を務めた桃田健史氏は「右にいるのがバイロンで、前がごしゃごしゃで、押された。押した。押されてスピンしてしまいました」と状況を詳しく説明。これを受け、実況の増田隆生も「バイロンを押したのは、えー、17号車のクリス・ブッシャーですかね」と、接触の瞬間を冷静に分析した。

バイロンのマシンはダメージを負ったのか、まっすぐ走ることができず、パンクを抱えたような厳しい状態でなんとかピットへと帰還。この不運なシーンを見た視聴者からは、「おお誰か回ったぞ」「誰だ今の」「バイロン回った」「#24完全にやられちゃってるなあ」「脚曲がってる」など、バイロンへ同情する数多くのコメントが寄せられた。

しかし、激しいアクシデントが起きたにもかかわらず、レースは「イエローコーション」にならず、グリーンフラッグが維持された。自力で走行してピットに退避できる限りはレースを続行するという、NASCARのロードコース戦らしいタフなジャッジに対し、ファンからは「ロードコースは自力で走れる限りグリーン」「まあまあワンだけどグリーン継続」といった納得の声も上がっていた。（ABEMA『NASCAR Groove 2026』／(C)NASCAR）