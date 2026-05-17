現在大ヒット公開中の実写映画『SAKAMOTO DAYS』。『週刊少年ジャンプ』で連載中の大人気コミックを原作とする本作は、かつて裏社会で恐れられた伝説の殺し屋・坂本太郎が主人公のアクションコメディだ。愛する女性への一目惚れを機にあっさりと引退し、結婚してふくよかな体型へと変貌。現在は個人商店を営む彼が、愛する家族と平穏な日常を守るため、次々と襲い来る刺客たちに立ち向かう。

参考：北村匠海、“教師”と“殺し屋”で真逆の魅力 『SAKAMOTO DAYS』南雲役で見せた新境地

この主人公・坂本太郎役に抜擢されたのが、Snow Manの目黒蓮である。これまで、社会現象を巻き起こしたドラマ『silent』（フジテレビ系）や映画『わたしの幸せな結婚』など、端正なルックスと憂いを帯びた色気で数々のキャラクターを魅力的に演じてきた彼が、推定140キロの巨体を纏って大暴れする。制作発表時、SNS上で驚きの声が駆け巡ったのも無理はない。

だが、漫画原作の実写化というものは、常にファンからの厳しい目に晒される。本作も例外ではない。特に本作は、これまで数々の漫画実写化を手がけてきた福田雄一が監督。福田監督ならではの独特なコメディ要素は、時にキャラクターの“キャラ崩壊”的な描写を伴うため、熱狂的な原作ファンから厳しい意見や眼差しが向けられることも少なくない。実際、今回のスクリーンでも、目黒演じる坂本は、原作の坂本なら絶対にしないような振り切った変顔を見せたり、裏返ったような声色を出したりしている。虎丸尚が見たら「こんなこと、絶対に坂本はしない！」と斧付き散弾銃を振り回す事態に発展していたことだろう。

しかし、それはあくまで監督の持つ強いカラーであり、役者として求められた演出の枠組みだ。注目すべきは、その特異な枠組みの中で、目黒がいかに「誠実さ」を持ってキャラクターの核に向き合っていたかである。

実は目黒自身、原作コミックスが1、2巻発売された当初から『SAKAMOTO DAYS』ファンであることを公言している。彼の中にはすでに「坂本太郎」というキャラクターを理解していた。それが如実に表れているのが、ふとした瞬間の仕草の再現度である。例えば、妻となる葵との出会いのシーンで見せる、コンビニのカゴの持ち方。原作ファンでなければ分からないような何気ないコマのディテールを、彼は丁寧にすくい上げ、実写の坂本として見事に体現してみせた。監督の意向に応えてコメディリリーフに徹する瞬間はありつつも、舞台挨拶やインタビューで語る姿勢からは、その根底に原作への深いリスペクトと彼なりの真っ直ぐなキャラクターへの愛情が感じられる。

もちろん、フィジカル面での挑戦もすさまじい。ふくよかな坂本を再現するため、毎回約4時間をかけて重さ8kgにも及ぶ特殊メイクを施したという。顔から指先まで分厚いシリコンで覆われれば、頼りの表情筋は奪われる。しかし彼は、瞳の奥のわずかな揺らぎや息遣いだけで、家族を愛する男と伝説の殺し屋を鮮やかに演じ分けてみせた。さらに、田渕景也アクション監督が構築したソリッドな殺陣を、彼は本人の希望によりすべて吹き替えなしで挑んでいる。「拳の皮が剥けるまで猛特訓した」というエピソードからは、本作への並々ならぬ覚悟が伝わり、長時間の過酷な準備中に「睡魔と闘い、スタッフさんに頭をガシッと掴まれて支えられていた」という裏話も、彼の実直さと努力家な面を物語っている。

では、なぜ彼はここまでストイックに高い壁へと挑み続けることができるのか。ここで、ファンの間でも語り草となっている「夢ノート」の存在が思い浮かぶ。

デビュー前から叶えたい目標をノートに書き留め、口に出せば笑われそうな大きな夢も、一つひとつ有言実行してきた目黒。そのたゆまぬ努力の凄まじさを象徴するのが、例えば彼の「英語力」の目覚ましい向上だ。デビュー直後にレギュラー出演していたテレビ番組『アイ・アム・冒険少年』（TBS系）では、英語の曜日について「月曜＝イエスタデイ」「日曜＝リメンバー」といった珍回答を披露していた目黒。ところが今や海外ブランドのコレクションに堂々と招待され、トップデザイナーたちと流暢な英語でコミュニケーションを交わすまでに至っている。さらに現在、彼はカナダでハリウッドの超大作ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に参加している。

連日のようにメディアに出演し、グループ活動もこなす多忙を極めるスケジュールの合間を縫って、彼は一体どれほどの時間を英語学習やアクションの基礎練に費やしてきたのだろうか。その見えない血のにじむような努力こそが、彼が目標を次々と現実に変えていける最大の理由なのだ。

どんな重圧やハンデを背負っても、時に監督の強烈なカラーに染まることを求められても、その裏側にある泥臭い苦労や葛藤をスクリーンでは微塵も感じさせず、エンターテインメントとして昇華させるスター性。不可能を可能に変えていく努力に裏打ちされた強靭な意志と、佇まいだけで発揮されるスクリーンでの華やかさ。本格的なアクションという新境地を経て、魅力にさらなる磨きをかける彼だからこそ、私たちはその姿から目が離せない。

（文＝アナイス／ANAIS）