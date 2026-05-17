「エモくてやばい」「平成メロ男」中村海人が“平成”風コーデを披露！「スタイルが神」「骨格が大優勝」スタイルの良さにも注目集まる

【写真】メロくて懐かしい…中村海人の“平成”を感じるTシャツコーデ

Travis Japanの中村海人が自身のInstagramで、どこか懐かさを感じるTシャツコーデを公開した。

■中村海人の“平成”を感じる写真が話題

中村は「Feels just like Heisei」と綴り、計4点の写真を公開した。

1枚目は濃いイエローをベースに、襟とロゴの黒が目を引くリンガーTシャツにデニムを合わせたコーデ。タイトなサイズ感も相まって、平成に流行した“ピタT”などのアメカジを彷彿とさせるスタイリングだ。

2枚目は夕暮れ時と思しき空が茜色に染まった景色をバックに。3枚目はモノクロで、デニムとブーツがお目見え。4枚目は前髪をラフに下ろした姿を披露している。

この写真には、「頭身のバランスが素晴らしい」「骨格が大優勝」「スタイルが神」と中村のスタイルの良さを褒める声が寄せられた。

また、「ぴったりとしたシルエットが平成」「ピタT世代に刺さる」「平成メロ男」「あの夏の無い記憶が」「エモくてやばい」と新鮮なショットながらにも平成のトレンド感に懐かしさを覚えたフォロワーも多かった様子だ。

■写真：中村海人が“平成”を感じる写真を披露