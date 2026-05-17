お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が17日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。自身のキャリアについて語った。

地元・岡山で高校の同級生だった大悟とノブ。大悟は卒業後、芸人を目指し単身上阪、ノブは就職。その後ノブを芸人の道に誘ったことを明かした。

ノブの父は芸人になることに大反対。木村がどうやって納得させたのかと聞くと「最後まで納得しなかった。僕一応、SHARPって会社に就職して」と語り始め木村拓哉は「えっ！？」。

「そうなんすよ。親からしたら一流企業の電機メーカーで、営業職とかやって、安泰だって思ってたら1年後に“大悟と一緒に芸人するわ。SHARP辞めるわ”って言ったら、親父は“勘当や！許さん！”って」と当時の親子のやり取りを明かした。

大悟の実家にも怒りの電話をかけるほどの激高振りだったというが、5年後、千鳥がテレビに出演し始め、地元の祭りに凱旋すると態度が一転。大悟は「ワシのところに（ノブの父が）走って来て。“お前だったらノブをどうにかしてくれると思っとりました”って」と大笑い。ノブも「手のひら返して」と相づちした。