【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では素直に好きを見せましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
挫けない気持ちがある時です。いつもより上手くいかないことがあっても自分をレベルアップさせていく気持ちを持ち続けるでしょう。仕事や公の場では自分にないものを持っている人を目にすることになります。相手の凄さに打たれるものがあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
天邪鬼になってしまうと辛い流れにしかならないです。相手とちゃんと繋がろうとしたり相手を安心させてあげたりなどの工夫が常に必要でしょう。シングルの方は、恋愛であまりベタベタしたくない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他の異性に自分をアピールしないでいてくれます。
｜時期｜
5月18日 理想を曲げられない ／ 5月19日 ハッピー
｜ラッキーアイテム｜
テレビ番組
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞