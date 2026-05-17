黒だと重い、ベージュだとぼやける…。40代・50代が今っぽく洒落る「ブラウンコーデ」の正解
黒だと重く見える。でも、ベージュだけだとなんとなくぼやける――。そんな大人世代の悩みにフィットする色として、今季注目されているのがブラウンです。ブラウンは、黒ほど強くなく、ベージュよりも引き締め感がある絶妙カラー。40代・50代の装いにも自然になじみやすく、取り入れるだけで今っぽい空気感を演出できます。
ただし一方で、素材や合わせ方を間違えると、地味見えや重見えにつながることも。そこで今回は、40代・50代が春らしく軽やかにブラウンを着こなすための“今っぽい正解”を紹介します。
“オールブラウンコーデ”は、軽さのある素材選びがカギ！
ブラウンを全身でまとめるなら、今季は“質感の軽さ”が重要。色自体に落ち着きがあるぶん、素材まで重たくしてしまうと、一気に沈んだ印象になりやすいためです。
そこで取り入れたいのが、シアー素材やサテン素材。軽やかなシアーシャツと、光沢感のあるサテンパンツを合わせることで、ブラウン特有の上品さはそのままに、今っぽい抜け感が生まれます。特にブラウンのシアーシャツは、春から初夏まで着回しやすい万能アイテム。羽織るだけで“頑張りすぎていない洒落感”が出せるので、大人世代のワードローブに１枚あると重宝します。
カジュアルコーデは、“ツヤ感ブラウン”で品よく見せる
Tシャツ×デニムのようなシンプルなカジュアルコーデも、ブラウンを取り入れるだけでグッと今年らしい印象に変化します。
ポイントは、“マットすぎない素材”を選ぶこと。コットンTシャツよりも、ほんのりツヤ感のあるベロア素材やサテン素材を選ぶことで、大人らしい品と華やかさが加わります。また、ブラウン×白の配色は、重く見えにくく春らしさも演出しやすい組み合わせ。白デニムを合わせれば、カジュアルでもクリーンな印象に仕上がります。さらに、ゴールド系の大ぶりピアスやネックレス、白系スカーフなど、小物で光を足すのもおすすめです。
ブラウン初心者は、“ボトムスから”が取り入れやすい！
「ブラウンを顔まわりに持ってくると難しい気がする…」という人は、まずボトムスで取り入れるのがおすすめです。
例えば、爽やかなブルーシャツにブラウンパンツを合わせるだけで、一気に春らしい洒落感が完成。ブルーの清潔感が顔映りを明るく見せながら、ブラウンの落ち着き感も引き立ててくれます。また、袖をラフにまくる、シャツのボタンを少し開けるなど、“整えすぎない動き”をつくるのも今っぽく見せるポイント。きっちりまとめすぎないことで、大人の余裕感が自然と生まれます。
ブラウンコーデを今っぽく見せるコツは、“重さ”を消して、軽さや光を上手に取り入れること。シアーやサテンなどの質感、小物使い、抜け感のある着こなしを意識するだけで、ブラウンは40代・50代の魅力を引き立てる旬カラーになります。この春はぜひ、自分らしいブラウンコーデで、大人ならではのお洒落を楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
🌼【40代・50代】配色を強くしないだけで、大人コーデを今っぽく。2026春夏“なじませ配色”３選