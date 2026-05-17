心の内が見えてくる。男性が本命女性にだけ送る「特別な視線」とは
「目は口ほどに物を言う」とはよく言いますが、恋愛においてもそれは真実。特に男性は、本命の女性に対して無意識に視線で感情を伝えることがあります。そこで今回は、そんな男性が本命女性にだけ送る「特別な視線」を解説します。
視線が長く、頻繁に合う
好意があると、男性はついその人を目で追ってしまいます。視線が頻繁に合い、しかも合った瞬間に逸らさず長く見つめるのは、特別な感情の表れ。また、会話中もじっとあなたの目を見る傾向が見られるでしょう。
優しさや安心感が込められた目元
恋愛感情がある場合、視線は単なる“観察”ではなく、“守りたい”という気持ちが乗ります。そのため、目元が柔らかくなり、安心感を与えるようなまなざしに。これはただの友人や同僚には滅多に見せない表情です。
離れても視線で追ってしまう
会話が終わっても、無意識に目で探してしまうのも本命サインの１つ。あなたが別の人と話している時や、少し距離がある時でも視線を感じるなら、それは男性に強く意識されている証拠です。
視線は嘘をつけません。もし気になる男性からの視線に特別な温度を感じたら、それは言葉以上の愛情表現かも。日常の中で、その小さなサインを見逃さないでくださいね。
🌼100点の回答は？気になる男性に「彼氏いるの？」と聞かれた時の模範回答