太ったわけでもないのに“くびれが消えた”。大人世代こそ鍛えたい「お腹のねじり力」
「体重はそこまで変わっていないのに、なんだかウエストラインがぼやけて見える」と感じていませんか？実は、大人世代の“くびれ感の低下”は、「体をねじる力」の低下も関係しています。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【スパインツイスト】。腹斜筋へアプローチしながら、横から見たシルエットをすっきり整えていく動きです。
【STEP１】まずは“軸”を整える
【STEP２】呼吸でお腹の内側を使う
ゆっくり息を吐きながら、お腹を軽く引き込みます。猫背になるのではなく、“背骨の長さを保ったまま内側が締まる”感覚がポイント。呼吸に合わせて腹圧を入れることで、体幹が安定しやすくなります。
【STEP３】背骨を軸にゆっくりねじる
息を吐きながら、背骨を軸にして上半身をゆっくり回旋。骨盤は正面のまま固定し、胸・肩・みぞおちを一緒に回すイメージで行います。勢いを使わず、“丁寧にねじる”ことを意識しましょう。左右交互で１回、目安は５回程度です。
▶効かせるコツ
“大きく回す”より、“軸を保ったままコントロールする”ことが大切。骨盤が傾いたり、肩だけで回そうとすると、腹斜筋への刺激が分散しやすくなります。呼吸と動きを合わせることを意識しましょう。
強く鍛えるだけでは、くびれは取り戻せません。まずは「正しくねじれる体」を取り戻すことが近道。１日数分でも、続けることでシルエットの見え方は少しずつ変わっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
🌼姿勢と動かし方で変わる。40代からの“くびれウエスト”を取り戻す簡単エクササイズ