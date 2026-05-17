陸上セイコーGGP

陸上のセイコーゴールデングランプリ（MUFGスタジアム）は17日、男子100メートルの予選にあたるチャレンジレースに2024年パリ五輪金メダリストのノア・ライルズ（米国）が異例の参戦で盛り上げた。

招待選手のライルズは午後2時25分から行われる決勝に桐生祥秀、守祐陽、マルセラス・ムーア（米国）とともにエントリーされており、予選にあたるチャレンジレースに出場の必要はなかったが、前日に飛び入りのオープン参加が決定。陸上ファンを驚かせた。

日本高校記録10秒00を持つ17歳の清水空跳（星稜高3年）と同組になり注目されたが、清水がアップ中に左ハムストリングを痛めたため欠場。それでも大学生から実業団まで日本人スプリンターと走った。

スタート前、客席のファンに何度もポーズを繰り出したライルズ。黒髪にイメチェンし、馴染みのジャンプのルーティンを披露すると、その高さに会場は「おお〜」どよめいた。レースは中盤以降、力強い加速で先頭でゴール。向かい風1.1メートルながら10秒05をマークした。

ライルズは100メートルで2024年パリ五輪金メダル。200メートルでは世界選手権を4連覇している。大のアニメ好きで、日本の漫画にちなんだポーズをレース前に繰り出すことで知られ、昨年9月の東京世界陸上でも注目の的になった。



（THE ANSWER編集部）