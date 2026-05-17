もうすぐ雨の季節です。地下街の浸水対策の2回目です。2000年東海豪雨、2008年8月豪雨の時、標高が低い名古屋駅周辺にある地下街などに水が流れ込み、浸水被害が出ています。地下街の浸水は、立地によって大津波、高潮でも発生します。地下街は全国にあります。出かけ先の地下街が浸水し始めたらどうすればいいのか。対策を考えます。

名駅周辺の被害想定

これは国土交通省による「洪水」の想定浸水域です。名古屋駅周辺は、0.5m～3m程度の浸水が想定されています。実は南海トラフ巨大地震の「大津波」は近鉄名古屋線ぐらいまでが想定浸水域で、名古屋駅周辺は想定浸水域になっていません。しかし最大想定の豪雨の時は、上図のように「洪水」で名駅周辺は浸かってしまいます。同じく「高潮」の想定浸水域でもあります。このハザードマップを見ると、名古屋駅周辺のリスクがわかります。

図を見ると、右端で突然、浸水域が終わっているのがわかります。境界になっているのが「堀川」です。堀川の東側は相対的に標高が高い熱田台地。西側は標高が低い「濃尾平野西部に広がる0ｍ地帯」です。名古屋駅と、周辺の地下街はこのような場所にあるのです。

＜地下街で浸水が起きたとき、どうすれば＞

『お出かけの際は…』

・防災アプリとエリアメールによる、防災情報に注意しましょう

『災害など発生の際は…』

・あわてないで、落ち着いて状況把握します

・急いで階段から地上に出ようとしない 階段に人が集中してかえって危険だからです

・地下街の放送のアナウンスをよく聞いてください

・警備員、店員、地下街の職員の誘導に従って避難します

・地上に出たあとも、誘導に従って安全な場所に移動します

大規模下水道の工事も

ハード面では、名古屋市上下水道局が中村区の地下46mに、大雨から街を守る「名駅南雨水幹線下水道」の建設を進めています。直径2.6ｍ、長さ190ｍのトンネルで、 雨水をスムーズに流す大規模下水道です。2027年3月に完成する予定です。名古屋市は、ソフト・ハード両面で対策を進めています。

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被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。