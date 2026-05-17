◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝 最終第３戦 サントリー ― 大阪ブルテオン（１７日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第３戦で、連覇を狙うレギュラーシーズン１位のサントリーと２位の大阪Ｂが激突する。午後３時３５分に開始予定。１５日の第１戦は高橋藍が主将を務めるサントリーが３―１で先勝し、１６日の第２戦では西田有志主将を擁する大阪Ｂ、がフルセットの激闘の末に３―２で逆転勝ち。１勝１敗となり、優勝は第３戦で決着することになった。

サントリーの藍主将は、第２戦後の取材で「負けたけど、今日優勝を逃したわけではない。明日勝てば報われる。切り替える。明日勝てばいいだけ」と連覇へ前を向いた。大阪Ｂの西田主将も「また明日、勝ちにこだわって勝負したい」と連勝Ｖを誓った。

今季限りで退団が決まっている藍は、サントリーの仲間とのラストマッチに挑む。イタリア１部・セリエＡのモンツァでプレーオフ準優勝後、２０２４年５月に国内リーグ初参戦となるサントリーに電撃加入。ＳＶリーグはイタリア時代と比べると、ブロックの高さは劣るが、ブロックとレシーブの連携を深めた組織的守備で世界屈指の粘り強いバレーを見せる。藍も「サントリーで上を目指すことが、自分自身の成長につながる」と、２季プレーすることを決断した。

２季目の今季は主将の重責も担った。大阪Ｂとの開幕戦は黒星発進したが、２戦目から怒とうの２９連勝、ＲＳを４０勝４敗と圧倒的な強さで初制覇した。上位６チームで争うＣＳもシードで準決勝から臨み、ＲＳ４位で全日本選手権王者の名古屋に２連勝で決勝に導いてきた。退団後はポーランド１部・ルブリンへの移籍が浮上している藍。ラストマッチは「恩返しＶ」で最高の置き土産を残す。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合、第３戦を行う。レギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔ、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝。準決勝では１位サントリーが名古屋、２位大阪Ｂが愛知に２連勝した。決勝は５月１７日まで横浜アリーナで実施。