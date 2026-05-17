ザンクトパウリはヴォルフスブルクに敗れ2部降格が決定

ドイツ1部ザンクトパウリは現地時間5月16日、ブンデスリーガ最終節でヴォルフスブルクに1-3で敗れ、2部降格が決定した。

クラブは2年間トップリーグで戦ったものの、再び降格の憂き目に遭った。

藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智の日本人3人が所属するザンクトパウリは開幕戦でドルトムントと引き分けると、2勝1分けと好スタートを切った。しかし、その後に9連敗を含む10戦未勝利を喫して4位から17位まで急降下。得点数はリーグ最少の29であり、シュート数や期待値の低さなど、攻撃陣の課題が露呈する形となった。

2月に3勝を挙げて一時は降格圏を脱出したものの、2月28日のホッフェンハイム戦での勝利を最後に、直近で3分7敗と勝ち星から見放され、ヴォルフスブルクとの残留争いに敗れて降格が決定した。2度の10戦未勝利が影響し、13年ぶりの1部昇格からわずか2年で再び舞台を移すという手痛い結末を迎えることになった。

SNS上では「まじか」「悲しい」「日本人3人の去就どうなるか」「日本戻っておいで」「国内復帰するかどうか」「個人残留してほしいな」「残念だ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）