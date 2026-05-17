映画公開を記念したステッカーつき！ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニュー
2026年7月2日から9月14日までの期間、東京ディズニーリゾートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催！
期間中、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーだけでなく、ディズニーホテルでも「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューを紹介していきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニュー
© Disney / Pixar
提供期間：2026年7月1日〜2026年9月14日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」
ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」
1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。
そんな「チックタック・ダイナー」に、「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場！
今回は、「チックタック・ダイナー」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。
“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルボックス
© Disney / Pixar
価格：2,000円
提供時間帯：15:00〜スパイシーチキンとシュリンプのトルティーヤロールアサイーのエスプーマとヨーグルト
・1日の提供数に限りがあります。
・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。
・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。
「ジェシー」と「ブルズアイ」のアートがデザインされた箱に入っている、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルボックス。
「スパイシーチキンとシュリンプのトルティーヤロール」は「ジェシー」のコスチュームがモチーフになっています☆
そして食べやすい大きさで、ワンハンドでいただけるのも魅力的◎
また、「アサイーのエスプーマとヨーグルト」は、フルーツやシリアルがたっぷりで食感も楽しく、『トイ・ストーリー5』のロゴのデコレーション付きです。
“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルドリンク
© Disney / Pixar
価格：1杯800円
提供時間帯：15:00〜
・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。
・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。
「チックタック・ダイナー」では、2種類のスペシャルドリンクが登場します！
〜トロピカルウエスタン〜（画像左）マンゴーシロップ、コーラシロップ、ソーダ、マンゴーソルベ、ラング・ド・シャ、ベリーゼリー、チョコレート
「〜トロピカルウエスタン〜」は、「ウッディ」をイメージしたスペシャルドリンク。
ソーダにマンゴーシロップとコーラシロップが合わさったトロピカルな香りが楽しめるドリンクで、濃厚なマンゴーソルベとベリーゼリーもトッピングされています。
それから、ラング・ド・シャで「ウッディ」のトレードマークでもある帽子を表現☆
ビビッドな色合いも可愛く、写真映えもバッチリです。
〜スウィートハートウエスタン〜（画像右）ストロベリーシロップ、乳酸菌飲料、クリスプチョコチップアイス、ラング・ド・シャ、チョコレート
「〜スウィートハートウエスタン〜」は、「ジェシー」がモチーフのスペシャルドリンク。
まろやかな甘さのストロベリーシロップと乳酸菌飲料がベースのドリンクで、ピンクと白の2層になっています！
さらに、「ジェシー」の履いているズボンの柄を「クリスプチョコチップアイス」で再現し、細部までこだわりがたっぷり。
こちらのドリンクも、ラング・ド・シャで帽子をデザインしています。
スペシャルボックスもスペシャルドリンクもキャラクターモチーフで楽しい。
ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニューの紹介でした☆
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