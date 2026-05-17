記事ポイント 株式会社アンフィニが2026年夏休み期間の放課後児童クラブで短期アルバイト・パートを募集開始資格・経験不問で、主婦・主夫・高校生・大学生・Wワーク中の方が対象茨城県・千葉県・埼玉県など9都県の多拠点が募集エリア 株式会社アンフィニが2026年夏休み期間の放課後児童クラブで短期アルバイト・パートを募集開始資格・経験不問で、主婦・主夫・高校生・大学生・Wワーク中の方が対象茨城県・千葉県・埼玉県など9都県の多拠点が募集エリア

アンフィニは、2026年5月から8月末にかけて、同社が運営する放課後児童クラブで小学生の夏休みを支える短期アルバイト・パートの募集を開始しています。

資格や経験は一切不問で、主婦・主夫、高校生、大学生、Wワーク中の方など、さまざまな立場の人が対象となっています。

アンフィニ「夏休み放課後児童クラブ 見守りスタッフ募集」





募集期間：2026年5月〜8月末勤務形態：短期アルバイト・パート応募資格：資格・経験不問対象エリア：茨城県・千葉県・埼玉県・宮城県・青森県・福島県・栃木県・静岡県・宮崎県採用情報：公式採用サイト（anfini-hoiku-saiyou.com）に掲載されています

アンフィニが運営する放課後児童クラブは、夏休み期間中に日曜日を除く毎日終日開所し、小学生の異学年が同じ時間・同じ空間で過ごします。

遊びの時間・自主学習の時間・製作の時間・休憩の時間がそれぞれ区切られ、児童の自立と自主性が育まれる環境が整っています。

夏祭りではかき氷・綿菓子・ポップコーン・映画鑑賞が催され、サッカー教室・理科実験教室などの体験プログラムも開催されます。

短期スタッフは常時勤務スタッフと連携しながら、子どもたちの見守りや製作活動・外遊びへの同行を担います。

夏休みの体験プログラム





夏祭りではかき氷・綿菓子・ポップコーン・映画鑑賞の4種が毎年実施されています。

さらにサッカー教室・理科実験教室など体験型の学習プログラムも組まれており、異学年の児童が一緒に参加します。

スタッフの仕事内容と応募対象

短期スタッフの主な業務は、常時勤務スタッフとの連携による安全見守りです。

製作活動への参加や外遊びへの同行も含まれます。

これまでの採用実績では、主婦・主夫、高校生、大学生、Wワーク中の方など多様な立場のスタッフが在籍しており、人員が充足した時点で募集は終了します。

募集エリア

2026年夏の募集エリアは9都県にわたります。

茨城県（つくばみらい市・つくば市・守谷市・稲敷市・阿見町・結城市・水戸市・那珂市・筑西市・高萩市）、千葉県（千葉市・白井市・鎌ケ谷市・松戸市・香取市・習志野市・市川市・大網白里市・一宮町・我孫子市・山武市・芝山町・旭市）、宮城県（大崎市・石巻市・富谷市・涌谷町・松島町）、青森県（五所川原市・おいらせ町・田舎館村）、福島県（いわき市・田村市・矢吹町・富岡町・南相馬市・泉崎村）、栃木県（小山市）、埼玉県（蓮田市・春日部市・鴻巣市・深谷市・伊奈町・熊谷市）、静岡県（浜松市・磐田市）、宮崎県（宮崎市・延岡市・門川町）で募集されています。

資格・経験不問で、かき氷・夏祭り・サッカー教室・理科実験教室といった体験プログラムに携わりながら働ける夏限定のポジションです。

9都県・多拠点での同時募集のため、対象エリアに在住の方は公式採用サイトで詳細を確認できます。

アンフィニ「夏休み放課後児童クラブ 見守りスタッフ募集」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募に必要な資格や経験はありますか？

A. 資格・経験は不問です。

主婦・主夫、高校生、大学生、Wワーク中の方など、さまざまな立場の方が応募対象となっています。

Q. 募集の締め切りはいつですか？

A. 人員が充足した時点で募集は終了します。

採用情報の詳細は公式採用サイト（anfini-hoiku-saiyou.com）に掲載されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 資格不問、9県で同時募集！ アンフィニ「夏休み放課後児童クラブ 見守りスタッフ募集」 appeared first on Dtimes.