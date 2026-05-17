普通免許で乗れる屋根付き三輪EV！ バブル「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」

記事ポイント 電動トゥクトゥク「ビベルトライク」の正規販売代理店が全国21店舗に拡大（2026年5月時点）普通自動車免許で運転可能、車検・車庫証明不要の側車付軽二輪登録で手続きがシンプル家庭用100Vコンセントで充電でき、ガソリン代ゼロのランニングコストを実現 電動トゥクトゥク「ビベルトライク」の正規販売代理店が全国21店舗に拡大（2026年5月時点）普通自動車免許で運転可能、車検・車庫証明不要の側車付軽二輪登録で手続きがシンプル家庭用100Vコンセントで充電でき、ガソリン代ゼロのランニングコストを実現

バブルが展開する電動トゥクトゥク「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」の正規販売代理店が、全国21店舗に達しました。

普通自動車免許で運転でき、ヘルメット着用義務のない屋根付き三輪設計が特徴で、個人利用から観光地のレンタルや施設内移動まで幅広く導入が進んでいます。

累計販売台数は2026年2月時点で300台を突破しています。

バブル「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」





登録区分：側車付軽二輪必要免許：普通自動車免許車検・車庫証明：不要乗車定員：3人充電方式：家庭用100Vコンセント累計販売台数：300台超（2026年2月時点）正規販売代理店：全国21店舗（2026年5月時点）

「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」は側車付軽二輪として登録される3人乗りの電動三輪車で、屋根付き構造が安定した走行を支えます。

特別な二輪免許もヘルメット着用義務も不要なため、普通自動車免許を持つ方であれば手軽に運転を始められます。

2026年2月時点で累計販売台数は300台を突破しており、2026年5月時点で正規販売代理店は全国21店舗まで拡大しています。

東北・北陸から九州・沖縄まで全国各地に展開し、試乗・購入・メンテナンスに対応する地域密着の体制が整っています。

普通免許・ヘルメット不要の三輪設計





屋根付きの三輪構造を採用しているため、二輪車と比べて高い安定性を持ちます。

側車付軽二輪として登録されることで車検・車庫証明がいずれも不要となり、購入から維持まで手続きが大幅に簡略化されています。

3人乗り設計のため、週末のドライブや家族・友人とのちょい乗りにも対応しています。

観光スポットでの二次交通（ラストワンマイル）としてや、ホテル・施設の敷地内移動用途でも導入実績があります。

静音性とゼロ排気ガスの電動走行





電動モーターを搭載しているため走行音が極めて静かで、排気ガスの排出もありません。

早朝・夜間の住宅街や自然豊かな観光地、施設の敷地内でも周囲への負荷が少ない運用が可能です。

充電は家庭用100Vコンセントから行えるため、ガソリン代が一切かかりません。

燃料費高騰の影響を受けにくく、個人の家計コストや事業の運用コスト削減に対応しています。

全国21店舗の試乗・購入ネットワーク





2026年5月時点の正規取り扱い店舗は東北・北陸から九州・沖縄まで21店舗に及びます。

東北・北陸エリアにはITOmobility（宮城）とYESガレージ（新潟）が対応しています。

関東エリアにはランドサービス（埼玉）・サークルコーポレーション（群馬）・TANI VEHICLE（群馬）・バイクショップバブル（神奈川）・ロータスイシヤマ（千葉）・ビジネスプラザ神奈川（横浜）の6店舗が名を連ねています。

中部エリアではteホールディングス（愛知）とビベル正規代理店 岐阜（岐阜）、近畿エリアでは専門店elemo（京都）・坂本自動車（大阪）・カーショップティーズ（大阪）が対応しています。

中国・四国エリアにはADVANCEORATION（鳥取）・山本自動車（広島）・喜びフーヅ（高知）・大洋モータース（香川）・オートプラン（広島）、九州・沖縄エリアにはアースモータリング（福岡）・原口カンパニー（熊本）・鹿屋ヂーゼル機器（鹿児島）・ストックガレージ（沖縄）が展開しています。

店舗により試乗開始時期が異なる場合があります。

車検・車庫証明不要の側車付軽二輪登録と家庭用コンセント充電という組み合わせにより、「ビベルトライク」は購入後のランニングコストを大幅に抑えられる電動三輪車です。

累計300台超の導入実績を持ち、全国21店舗で実車の確認と試乗が可能な体制が整っています。

バブル「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」の紹介でした。

よくある質問

Q. ビベルトライクはどのエリアで試乗・購入できますか？

A. 2026年5月時点で全国21店舗の正規取り扱い店舗が対応しています。

東北・北陸・関東・中部・近畿・中国四国・九州沖縄の各エリアに展開されており、店舗ごとの詳細は公式サイトに掲載されています。

店舗により「試乗開始準備中」の場合もあります。

Q. ビベルトライクは事業目的でも導入できますか？

A. 観光スポットでのレンタル車両や施設内の移動手段として導入した実績があります。

静音性と排気ガスゼロという特性から、自然豊かな観光地やホテル・商業施設の敷地内での活用に適しています。

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