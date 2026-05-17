キッチンペーパーで捨てやすい2WAY設計！ ±0「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」

記事ポイント キッチンペーパーをフィルター代わりに使える新発想のコードレス掃除機が2026年5月15日より発売専用紙パックにも対応した2WAY仕様で、iFデザイン賞2026を受賞本体約1.2kg・最長約60分連続使用可能で、日常使いに対応した設計 キッチンペーパーをフィルター代わりに使える新発想のコードレス掃除機が2026年5月15日より発売専用紙パックにも対応した2WAY仕様で、iFデザイン賞2026を受賞本体約1.2kg・最長約60分連続使用可能で、日常使いに対応した設計

家にあるキッチンペーパーがそのまま掃除機のフィルターになる--そんな新発想のコードレス掃除機が登場します。

デザイン家電ブランド「±0（プラスマイナスゼロ）」が手がける「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」は、2026年5月15日より順次発売されています。

ゴミ捨ての手間を減らし、ホコリが舞いにくい構造と、iFデザイン賞2026受賞のシンプルなデザインが特徴です。

±0「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」





発売日：2026年5月15日より順次発売価格：22,000円（税込）カラー：ホワイト／ブラウングレー形名：XJC-K211質量：約1.2kg（ロングノズル＋フロアノズル装着時）吸引仕事率：42W連続使用時間：標準 約60分／強 約16分／ハイパワー 約11分充電時間：約2.5時間電源：リチウムイオンバッテリー外形寸法：約H933×W200×D182mmダストボックス容量：カセット式ホルダー使用時 約0.15L／紙パック使用時 約0.20L製造地：中国公式サイト：plusminuszero.jp

「±0（プラスマイナスゼロ）」の「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」は、専用のカセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟んでセットすることで、フィルターのように集じんに使えるコードレス掃除機です。

掃除後はホコリやゴミを受け止めたキッチンペーパーをそのまま捨てられるため、ゴミに直接触れにくく、ホコリが舞いにくい設計になっています。

本体にはキッチンペーパー5枚・専用紙パック5枚・紙パックホルダー・アクセサリー変換アダプターが付属しており、購入してすぐに使い始められます。

標準・強・ハイパワーの3段階で吸引力を切り替えられ、標準モードでは最長約60分の連続使用が可能です。

キッチンペーパーがフィルターに--カセット式の仕組み





カセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟み、ダストボックスに差し込むだけでフィルター代わりとして機能します。

専用品を別途購入しなくても、家庭にあるキッチンペーパーがそのまま使える手軽さが特長です。





ダストボックスへの差し込みはワンアクションで完了します。

集じん後のキッチンペーパーは折り畳んでそのまま捨てられ、ゴミに触れる場面が最小限に抑えられています。





ゴミを手で触れることなく廃棄できる設計は、花粉・ハウスダストが気になる季節にも重宝します。

掃除のたびに手を汚さずに済むため、日常の掃除頻度を上げやすい仕様です。

紙パックでも使える2WAY仕様





本体には紙パックホルダーと専用紙パック5枚が同梱されており、キッチンペーパー集じんと紙パック集じんの2種類に対応した2WAY仕様です。

ダストボックス容量は紙パック使用時に約0.20Lと、カセット式ホルダー使用時（約0.15L）よりやや大きくなります。





専用紙パックへの切り替えは、ホルダーを差し替えるだけで完了します。

用途や好みに合わせて集じん方式を選べるため、一台で複数の使い方に対応できます。

軽量設計と豊富な付属ノズル





ロングノズル＋フロアノズル装着時の質量は約1.2kgで、片手での取り回しが可能な軽量設計です。

付属のアクセサリー変換アダプターを使えば、±0コードレスクリーナーシリーズ専用の別売アクセサリーノズル5種類も接続できます。





別売のアクセサリーノズルを活用することで、フローリング・カーペット・すき間・車内など場所に応じた使い方ができます。

付属の隙間ノズルは部屋の隅や家具の縁など細かい場所の掃除に対応しています。





付属の隙間ノズルは、幅木の際や棚の奥など従来の掃除機ノズルでは届きにくいスポットに適しています。

ノズルを交換するだけで車内清掃にも活用できます。





車のシートやフロアマットの掃除にも対応できるため、コードレス一台で家の中から車内まで幅広く使えます。

iFデザイン賞2026受賞--出しっぱなしでもなじむデザイン





モード切り替えと電源オフがボタン1つで完結する操作性で、iFデザイン賞2026を受賞しています。

使う・捨てる・しまうまでの一連の動作が快適になるよう設計されています。





ホワイトのスリムなボディは、白いブックシェルフと観葉植物が並ぶインテリア空間にも溶け込む外観です。

壁への引っ掛け収納に対応しており、出しっぱなしでも空間を乱しません。

iFデザイン賞は世界的に権威のあるデザイン賞で、機能とデザインの両立が評価された形です。

ホワイトとブラウングレーの2色展開で、部屋の雰囲気に合わせて選べます。

キッチンペーパー方式と紙パック方式を状況で切り替えられる2WAY仕様に、約1.2kgの軽量ボディと最長約60分の連続使用を組み合わせた「±0（プラスマイナスゼロ）」の「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」は、日常の掃除をゴミに触れずに手軽に済ませたい人に向いた一台です。

税込22,000円で、ホワイト・ブラウングレーの2色が展開されています。

±0「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッチンペーパーはどのサイズ・ブランドでも使えますか？

A. プレスリリースでは「家にあるキッチンペーパー」と記載されており、対応する具体的なサイズ・ブランドの制限は公表されていません。

詳細はプラスマイナスゼロの公式サイトに掲載されています。

Q. 別売のアクセサリーノズルは何種類ありますか？

A. ±0コードレスクリーナーシリーズ専用の別売アクセサリーノズルは5種類あり、付属のアクセサリー変換アダプターを本体に装着することで使用できます。

Q. バッテリーの交換や充電方法はどうなっていますか？

A. 電源はリチウムイオンバッテリーで、充電時間は約2.5時間です。

バッテリー交換の可否や充電端子の詳細は、プラスマイナスゼロの公式サイトで確認できます。

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