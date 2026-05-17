コードレス×LEDで初心者もプロ級の艶！ ケイヘブンズ「ENMA」

記事ポイント 株式会社ケイヘブンズのダブルアクションポリッシャー「ENMA」がMakuakeにて2026年5月22日より先行予約販売を開始します京都のプロディテイリング専門店LustroSが公認した本格仕様で、LEDリング・液晶ディスプレイ・6段階速度調節を搭載しています重量1.1kgのコードレス設計で約52dBの静音性を実現し、車のボディ磨き以外にもヘッドライトや床など幅広い用途に対応しています 株式会社ケイヘブンズのダブルアクションポリッシャー「ENMA」がMakuakeにて2026年5月22日より先行予約販売を開始します京都のプロディテイリング専門店LustroSが公認した本格仕様で、LEDリング・液晶ディスプレイ・6段階速度調節を搭載しています重量1.1kgのコードレス設計で約52dBの静音性を実現し、車のボディ磨き以外にもヘッドライトや床など幅広い用途に対応しています

車のボディをガレージで自分の手でプロ級に磨き上げられるポリッシャーが、2026年5月22日（金）よりMakuakeに登場します。

ケイヘブンズが開発したダブルアクションポリッシャー「ENMA」は、京都のプロディテイリング専門店LustroSが公認した本格仕様で、LEDライトや液晶ディスプレイ、コードレス機構を一台に集約しています。

初心者でも扱いやすい設計が採用されており、専門店に依頼しなくとも自宅のガレージでボディケアが完結します。

ケイヘブンズ「ENMA」





ブランド：株式会社ケイヘブンズ商品名：ENMA ダブルアクションポリッシャー先行予約販売期間：2026年5月22日（金）〜2026年7月5日（日）販売チャネル：Makuake（先行予約販売）重量：1.1kgパッドサイズ：125mm速度調節：6段階（最大5000回転）定格入力：AC100-240V／出力：12V-1.3A充電時間：50〜60分／連続使用時間：35〜45分

「ENMA」は、ダブルアクション機構により回転と振動の組み合わせでパッドが動く設計を採用しています。

一方向に回転し続けるシングルアクションと異なり、塗装面への過度な摩擦が生じにくく、磨き作業に不慣れな方でも塗装を傷めるリスクを抑えながら使用できます。

Makuakeでの先行予約販売は2026年5月22日（金）から同年7月5日（日）まで実施されます。

本体には回転数・バッテリー残量・設定レベルの3情報を同時表示する液晶ディスプレイが搭載されており、作業中の状態をリアルタイムで確認できます。

コードレス設計のため車体全周を移動しながら磨くことができ、重量は1.1kgと軽量なため、ドアパネルや側面の垂直面でも腕への負担を抑えて作業できます。

LEDリングと液晶ディスプレイ





「ENMA」の外周にはLEDリングが組み込まれており、磨く面に光を照射することで通常の室内照明では見えにくいスクラッチやウォータースポットを浮き上がらせます。

傷の位置と程度を確認しながら作業を進められるため、磨き残しが生じにくい設計です。





操作部の液晶パネルには回転数（例：2000）・バッテリー残量・設定レベルの3つの数値が並列で表示されます。

「＋」「−」ボタンで速度を切り替えながら、数値で力加減を管理することで均一な仕上がりが得られます。

6段階速度調節と静音性能





速度はLEVEL1〜6の6段階で切り替えられます。

LEVEL1〜2は仕上げ磨き、LEVEL3〜4は水垢除去、LEVEL5〜6は粗研磨にそれぞれ対応しており、最大5000回転に達する1台で複数の作業工程をカバーします。

コンパウンドを替えながら速度を段階的に下げていくことで、粗研磨から鏡面仕上げまでを順に完結させることができます。

動作音は約52dBに抑えられており、一般的な家庭用エアコンの動作音（約64dB）を下回ります。

住宅のガレージでも時間帯を問わずに作業しやすい静音性を備えています。

付属品とセット内容





セット内容は本体・専用キャリングケース・ショートウールバフ・スポンジHARD（中目）・スポンジSOFT（細目）の3種バフ・コンパウンド・バッテリー2個・充電器・マスキングテープ・マイクロファイバークロス・六角レンチ・日本語説明書です。

3種のバフはSTEP1の粗研磨からSTEP3の仕上げ磨きへと工程順に使い分ける設計になっており、追加購入なしで一連の作業を完結できます。





ショートウールバフはSTEP1の粗研磨工程で使用し、スポンジHARD（中目）とスポンジSOFT（細目）を順に切り替えることで、傷取りから艶出しまでを段階的に進めます。





付属のコンパウンド「POLISH MASTER」は150mlで、粒度は#3000番です。

傷埋めと艶出しの両用に対応しており、研磨後に跡が残りにくい処方が採用されています。





グレーとブラックで仕上げられた本体とすべての付属品は専用キャリングケースに収まります。

持ち運びと保管をひとつのケースで完結できる設計です。

多用途への対応





「ENMA」は車のボディ磨きにとどまらず、ヘッドライトの黄ばみ除去・靴磨き・浴槽の水垢落とし・床フローリングのメンテナンス・DIY家具の仕上げ磨きにも対応しています。

パッドサイズ125mmで、素材や形状に応じてバフとコンパウンドを選ぶことで、自動車以外の場面でも使用できます。

プロ公認と先行予約・保証





「ENMA」は、京都を拠点とするプロディテイリング専門店LustroSが公認しています。

LustroSのスタッフが黒い車のボンネットをENMAで磨いた施工シーンでは、本体のLEDリングが点灯した状態でオレンジのパッドをボディに当て、均一な光沢を引き出している様子が確認できます。





「ENMA」には標準で1年間の保証が付帯しており、公式LINEへの登録で180日間の延長保証が追加されます。

保証の対象は初期不良および通常使用時の故障に限定されます。





専用スマートフォンアプリでは経過時間・回転数・速度数値の作業ログが記録されます。

本体ディスプレイでのリアルタイム確認とアプリでの履歴管理を組み合わせることで、作業内容の振り返りが可能です。





仕様表には定格入力AC100-240V・出力12V-1.3A・充電時間50〜60分・連続使用時間35〜45分・重量1.1kg・パッドサイズ125mm・6段階ギアが明記されており、本体寸法図も掲載されています。

「ENMA」は、LEDリングで傷を可視化しながら6段階の速度調節で仕上げ磨きから粗研磨まで1台で対応し、LustroSが公認した本格仕様をコードレス・1.1kgの軽量ボディに凝縮しています。

約52dBの静音設計と標準1年保証（LINE登録で180日延長）を備え、Makuakeにて2026年5月22日から先行予約販売が受け付けられます。

ケイヘブンズ「ENMA」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ENMA」の先行予約販売はいつまで受け付けていますか？

A. Makuakeにおける先行予約販売は2026年7月5日（日）まで受け付けられます。

Q. バッテリーは何個付属していますか？

A. バッテリーは2個付属します。

交互に使用することで、充電（50〜60分）を待たずに連続して作業を続けられます。

Q. 車以外の用途にも使えますか？

A. ヘッドライトの黄ばみ除去・靴磨き・浴槽の水垢落とし・床フローリングのメンテナンス・DIY家具の仕上げ磨きにも対応しています。

パッドとコンパウンドを用途に合わせて選ぶことで、複数の素材に使用できます。

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