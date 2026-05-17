日本初、ファンと保冷剤4か所を1着に！ SWEET MOMMY「空調ママベスト」

記事ポイント ファン送風と保冷剤冷却を1着で両立した業界初のベスト型クールウェア保冷剤ポケットを脇下・背中の計4か所に搭載、アームホールのサイズ調整機構付き価格15,950円（税込）、2026年5月8日発売・実用新案登録出願済み ファン送風と保冷剤冷却を1着で両立した業界初のベスト型クールウェア保冷剤ポケットを脇下・背中の計4か所に搭載、アームホールのサイズ調整機構付き価格15,950円（税込）、2026年5月8日発売・実用新案登録出願済み

猛暑が常態化した日本の夏、抱っこ紐の内側では外気温より3〜5℃高い体感温度が生じます。

マタニティ・ベビー用品ブランド「SWEET MOMMY」を展開するスウィートマミーは、母親と赤ちゃんの双方を冷やすファン内蔵型ベスト「空調ママベスト」を2026年5月8日に発売しました。

ファン送風と保冷剤冷却を1着に集約した構造は業界初で、実用新案登録出願済みです。

SWEET MOMMY「空調ママベスト」





商品名：空調ママベスト品番：tt26005価格：15,950円（税込）発売日：2026年5月8日主な機能：小型ファンによる母子双方への送風・保冷剤ポケット4か所（背中・脇下）・アームホールサイズ調整機構・授乳ケープ兼用知的財産：実用新案登録出願済販売チャネル：SWEET MOMMY公式オンラインストア・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・ZOZOTOWNほか

「空調ママベスト」は、ベスト本体に内蔵した小型ファンユニットが母親の背面と前面（抱っこされた赤ちゃんの背中側）の双方へ気流を送る構造を持ちます。

抱っこ紐内部に滞留した熱気そのものを動かす設計で、母子を同時に冷やします。

さらに保冷剤ポケットを背中・脇下の計4か所に備え、ファンの稼働有無を問わず「着る保冷剤ベスト」としても機能します。

ファンON＋保冷剤・ファンのみ・保冷剤のみ・通常のベストとして、気温やシーンに応じた4通りの使い分けが可能です。

袖のないベスト型シルエットのため、抱っこ紐を装着したままでも羽織れ、屋外授乳の際は授乳ケープとしても使えます。

開発背景｜見落とされてきた母親側の熱中症リスク

市販の冷却グッズの多くは赤ちゃん側の冷却を目的としていますが、熱中症の症状を最初に訴えるのは抱っこする母親側である場合が少なくありません。

母親が倒れると、抱っこ紐の中の赤ちゃんの安全も同時に失われます。

この「見えにくい二重リスク」に対し、スウィートマミーはマタニティとベビー両業界で積み重ねてきた商品開発の経験を活かし、「空調ママベスト」を開発します。

ファンと保冷剤の二重冷却構造





ベージュとネイビーの2色で展開するベスト本体は、正面・背面ともファンユニットの存在を感じさせないすっきりとしたシルエットに仕上がっています。

内蔵された小型ファンは当社開発のオリジナル品で、母親の背面と前面（赤ちゃんの背中側）の双方へ同時に送風します。





スウィートマミーが独自開発した小型ファンユニットは、抱っこ紐の内側にこもった熱気を押し出し、外気との入れ替えを促す気流を生み出します。

このファンによる母子双方向の送風構造は実用新案登録出願済みで、従来の空調ウェアとは異なるアプローチです。





保冷剤ポケットは脇下両サイド・背中・ダッカーの計4か所に設けられており、フリーザーアイスを各ポケットへ差し込む手順がわかりやすく設計されています。

ファンを使わない外出先でも、4か所の保冷剤だけで十分な冷却効果が得られます。





設計図解では、左右脇下・背中・ファン真上の4か所に保冷剤ポケットが配置されていることと、ファンからの送風方向が矢印で明示されています。

ファンON＋保冷剤・ファンのみ・保冷剤のみの3パターンの使い方が、アイコン付きで整理されています。

脇下集中冷却とアームホール調整機構





保冷剤ポケットは背中だけでなく、太い血管が通る脇の下にも配置されています。

アームホールのサイズを調整できる機構を備えており、体型を問わず保冷剤を脇に密着させられます。

スリムなシルエットを損なうことなく、効率的な冷却が得られる構造です。

ファッション性と多用途性





左のモデルは冷感リブ・撥水ペプラム・保冷ポケット3か所のママ冷却仕様、右のモデルはメッシュ内ファン・保冷ポケットの赤ちゃん冷却仕様を着用しており、どちらも街着として成立するコーディネートに仕上がっています。

保冷剤を装填した状態でもシルエットが崩れない設計で、スウィートマミーが20年培ってきたデザイン哲学が反映されています。

袖のないベスト型は、抱っこ紐を装着したままでも羽織りやすく、猛暑の屋外で授乳ケープとしても活用できます。

クールウェアとしての機能を備えながら、街中での日常使いにも対応したシルエットとカラーリングを採用しています。

「空調ママベスト」は、15,950円（税込）でファン送風と保冷剤冷却を1着に集約した製品です。

脇下・背中の計4か所への保冷剤配置と、当社開発オリジナルファンによる母子双方向送風という実用新案登録出願済みの構造は、猛暑の抱っこお出かけに新しい選択肢を提供します。

SWEET MOMMY「空調ママベスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「空調ママベスト」のファンはどのような仕様ですか？

A. スウィートマミーが独自開発した小型ファンユニットをベスト本体に内蔵しています。

母親の背面と前面（赤ちゃんの背中側）の双方へ同時に送風する構造で、実用新案登録出願済みです。

Q. 保冷剤はどこに装着しますか？

A. 脇下両サイド・背中・ダッカーの計4か所に保冷剤ポケットが設けられています。

アームホールのサイズ調整機構により、体型を問わず脇に保冷剤を密着させられます。

Q. 「空調ママベスト」は抱っこ紐以外の場面でも使えますか？

A. 袖のないベスト型シルエットのため、抱っこ紐なしでも通常のベストとして着用できます。

授乳ケープとしての使用にも対応しており、ファンON＋保冷剤・ファンのみ・保冷剤のみ・通常のベストの4通りの使い方が可能です。

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