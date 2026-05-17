カラフルなケーキやドリンクで夏を満喫！ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニュー
2026年7月1日から9月14日の期間、ディズニーアンバサダーホテルでは夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！
期間中は南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プールが楽しめて、さらに特別なメニューやドリンクなども登場し、家族みんなで夏を満喫できます。
今回は、2026年7月1日よりディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年7月1日〜2026年9月14日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」
ディズニーアンバサダーホテルでは2026年7月1日より、夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催。
ディズニーアンバサダーホテル内のすべてのレストランで、夏にぴったりなスペシャルメニューも登場します！
ロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」では、「ケーキセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます。
“トロピカルサマーフェスティバル”ケーキセット
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価格：3,000円
提供時間：12:00〜19:00ピーチムースとハイビスカスゼリーコーヒー または 紅茶
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください。
・1日の提供数に限りがあります。
・ご利用時間は90分となります。
コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける、ピーチムースとハイビスカスゼリー。
ピーチムースは2層になっていて、側面がフルーツや葉っぱ、お花などの賑やかな南国風の柄に☆
トップには「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、ヤシの木のデコレーションも施されています。
そして、カップに入ったハイビスカスゼリーは後味もさっぱり！
“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク
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価格：1,600円
提供時間帯：カフェ＆カクテルスプライト、グァバシロップ、マンゴーソース、レモン、フローズンヨーグルト、ココアビスケット、エディブルフラワー
・こちらのメニューにはオリジナルコースターがつきます。
・オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します。
・デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。
カフェ＆カクテルの時間帯に提供される“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク。
スプライトに、グァバシロップやマンゴーソースが合わさり、トロピカルな味わいに◎
また、ひんやりとしたフローズンヨーグルトもトッピングされ、ココアビスケットで「ミッキーマウス」の耳を表現しています☆
「ケーキセット」と「スペシャルドリンク」、どちらもカラフルで見た目も楽しい！
ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される、“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニューの紹介でした。
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