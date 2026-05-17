2026年7月1日から9月14日の期間、ディズニーアンバサダーホテルでは夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！

期間中は南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プールが楽しめて、さらに特別なメニューやドリンクなども登場し、家族みんなで夏を満喫できます。

今回は、2026年7月1日よりディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニュー

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提供期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

ディズニーアンバサダーホテルでは2026年7月1日より、夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催。

ディズニーアンバサダーホテル内のすべてのレストランで、夏にぴったりなスペシャルメニューも登場します！

ロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」では、「ケーキセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます。

“トロピカルサマーフェスティバル”ケーキセット

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価格：3,000円

提供時間：12:00〜19:00

ピーチムースとハイビスカスゼリーコーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください。

・1日の提供数に限りがあります。

・ご利用時間は90分となります。

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける、ピーチムースとハイビスカスゼリー。

ピーチムースは2層になっていて、側面がフルーツや葉っぱ、お花などの賑やかな南国風の柄に☆

トップには「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、ヤシの木のデコレーションも施されています。

そして、カップに入ったハイビスカスゼリーは後味もさっぱり！

“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク

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価格：1,600円

提供時間帯：カフェ＆カクテル

スプライト、グァバシロップ、マンゴーソース、レモン、フローズンヨーグルト、ココアビスケット、エディブルフラワー

・こちらのメニューにはオリジナルコースターがつきます。

・オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します。

・デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

カフェ＆カクテルの時間帯に提供される“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク。

スプライトに、グァバシロップやマンゴーソースが合わさり、トロピカルな味わいに◎

また、ひんやりとしたフローズンヨーグルトもトッピングされ、ココアビスケットで「ミッキーマウス」の耳を表現しています☆

「ケーキセット」と「スペシャルドリンク」、どちらもカラフルで見た目も楽しい！

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される、“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニューの紹介でした。

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