2年開発、3産地ブレンドの中深煎り！ CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」

記事ポイント クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日（金）より公式オンラインストアで発売TAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産3種のブレンドで、フルーティーな酸味と飲みやすさを両立ドリップバッグ（単品216円〜）・粉200g（2,376円）・チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」（3,780円）の3ラインアップで展開 クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日（金）より公式オンラインストアで発売TAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産3種のブレンドで、フルーティーな酸味と飲みやすさを両立ドリップバッグ（単品216円〜）・粉200g（2,376円）・チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」（3,780円）の3ラインアップで展開

クロワッサンラスクやチョコレートラスクで知られる洋菓子ブランドCAFE OHZAN（カフェ オウザン）が、ブランド初となるオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒーを発売します。

大阪府・兵庫県に店舗を持つTAKAMURA COFFEE ROASTERSとの2年間の共同開発を経て完成した「ロイヤルブレンド」は、2026年5月15日（金）より公式オンラインストアで購入できます。

CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」





ブランド名：CAFE OHZAN（カフェ オウザン）商品名：ロイヤルブレンド（ドリップバッグ／粉200g）発売日：2026年5月15日（金）販売場所：CAFE OHZAN公式オンラインストア・直営店（先行発売済み）問い合わせ：0120-129-683

CAFE OHZANが手がける初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」は、ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆を中深煎りでブレンドしたスペシャルティコーヒーです。

フルーツ感が強く華やかな酸味を持つケニアを土台に、エチオピアのアロマを重ね、ナッツのような香りのブラジルが全体をまとめる構成になっています。

開発の軸に置かれたのは「コーヒーそのものが美味しく、コーヒーだけでも成立する味にする」というコンセプトです。

ドライフルーツやナッツを使うCAFE OHZAN商品との相性を前提にしながら、豆の個性と飲みやすさを両立させた仕上がりになっています。

スイーツとの組み合わせはもちろん、食事の場面にも合います。

TAKAMURA COFFEE ROASTERSとの2年間の共同開発

開発パートナーのTAKAMURA COFFEE ROASTERSは、ワインとコーヒーの専門店として大阪府・兵庫県で展開するロースタリーです。

豆の個性を最大限に引き出す焙煎技術で知られ、コーヒーブランドの催事で常に上位に入る人気店として業界内での評価を確立しています。

開発を担当したのは、コーヒー歴12年以上のバリスタ・上田さんです。

2018年エアロプレス日本チャンピオンとして世界大会セミファイナリストにも名を連ねており、TAKAMURA COFFEE ROASTERSでは淡路島店スタッフが焙煎の全国大会決勝に出場するなど、チーム全体が競技レベルの技術を持っています。

「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持つブレンドコーヒーを作る」という課題に対し、2年をかけて配合と焙煎を詰めています。

ラインアップと価格

ロイヤルブレンド ドリップバッグ





商品名：ロイヤルブレンド ドリップバッグ価格：単品216円（税込）／5個入ギフトボックス付き 1,188円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

1杯分ずつ個包装されたドリップバッグタイプで、器具なしで手軽に「ロイヤルブレンド」を楽しめます。

5個入りはギフトボックス付きで、1,188円（税込）での展開です。

ロイヤルブレンド 粉200g





商品名：ロイヤルブレンド 粉200g価格：2,376円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

200gの粉タイプは、ペーパーフィルターやフレンチプレスなど好みの抽出方法で繰り返し楽しめるラインアップです。

毎朝のコーヒータイムにスペシャルティグレードの風味を取り入れたい場面に向いています。

カフェドラペ





商品名：カフェドラペ（スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入）価格：3,780円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

CAFE OHZANの看板商品であるスティックラスク10本と「ロイヤルブレンド」ドリップバッグ5個を合わせたセット商品です。

ラスクとコーヒーの組み合わせをそのまま贈れるギフト仕様になっており、3,780円（税込）で展開します。

チョコレートラスクとの相性





CAFE OHZANのチョコレートラスクは、良質小麦と良質バターで焼き上げた生地に濃厚なチョコレートをコーティングし、ナッツやドライフルーツを手作業でトッピングした商品です。

「ロイヤルブレンド」は、これらドライフルーツやナッツとの相性を前提に、華やかさとフルーティーさを重視した配合で設計されています。

CAFE OHZANの直営店は銀座三越・日本橋三越・東武池袋・二子玉川東急フードショーの4店舗で、いずれもすでに先行発売中です。

公式オンラインストアでは2026年5月15日（金）より注文できます。

ケニア・エチオピア・ブラジル産3種をブレンドした中深煎りの「ロイヤルブレンド」は、単品216円のドリップバッグから試せる価格設定で、自宅用としてもギフトとしても手に取りやすい構成になっています。

スティックラスク10本との「カフェドラペ」セット（3,780円）は、コーヒーとラスクをまとめて贈りたい場面に向いています。

CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ロイヤルブレンド」はどこで購入できますか？

A. CAFE OHZAN公式オンラインストアにて2026年5月15日（金）より販売されています。

また、銀座三越・日本橋三越・東武池袋・二子玉川東急フードショーの直営4店舗では先行発売がすでに始まっています。

Q. 「ロイヤルブレンド」に使われている豆の産地と焙煎度は何ですか？

A. ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種をブレンドした中深煎りです。

フルーツ感が強いケニアを土台に、エチオピアのアロマとブラジルのナッツのような香りが加わる配合で、苦みだけでなく豆本来のフルーティーな酸味も感じられます。

Q. ドリップバッグと粉タイプの違いは何ですか？

A. ドリップバッグは1杯分ずつ個包装されており、カップにセットしてお湯を注ぐだけで抽出できます（単品216円・5個入1,188円）。

粉200gタイプ（2,376円）はペーパーフィルターやフレンチプレスなど好みの器具で抽出でき、毎日の使用に向いています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2年開発、3産地ブレンドの中深煎り！ CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」 appeared first on Dtimes.