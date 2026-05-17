2026年7月2日から9月14日までの期間、東京ディズニーリゾートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催☆

期間中、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーだけでなく、ディズニーホテルでも「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、東京ディズニーランドホテルのエッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」に期間限定で登場する「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューを紹介していきます！

東京ディズニーランドホテル「カンナ」“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニュー

© Disney / Pixar

提供期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「カンナ」

東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」

洗練されたスタイリッシュな空間で、オリジナリティーあふれる料理が楽しめます。

そんな「カンナ」に、「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場☆

今回は、「カンナ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。

“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プレシャスカンナ

© Disney / Pixar

価格：8,000円

提供時間帯：ランチ

海老しんじょと全粒粉ブリオッシュ西瓜のガスパチョコラーゲン鯛の炙りとタコのカルパッチョゆかりのシーズニングとズッキーニピュレマグロのレアグリルと若布の唐揚げ焦がしパプリカの和風サルサ昆布のクルートを纏った鴨むね肉のロースト冬瓜のブレゼと穂紫蘇のアクセントまたは国産牛サーロインのグリル ポレンタのフリット熟成しょうゆもろみとミモレットソース（別途2,000円）黒米のご飯バパマンガのラミントン 杏仁アイスドリンク（お好きなドリンクをお選びください）・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。

・“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”デザイン

・ディズニーキャラクターデザイン

・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。

・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。

ランチの時間帯に楽しめる、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プレシャスカンナ。

4品のお料理に、黒米のご飯、デザートプレートにドリンクのコースになっています。

メインは「昆布のクルートを纏った鴨むね肉のロースト 冬瓜のブレゼと穂紫蘇のアクセント」と、別途追加料金で「国産牛サーロインのグリル ポレンタのフリット 熟成しょうゆもろみとミモレットソース」の2種類のお肉料理からお好みで選ぶことが可能◎

そしてデザートプレート「バパマンガのラミントン 杏仁アイス」には、「ジェシー」や「バズ・ライトイヤー」、新キャラクター「リリーパッド」の飾りも施され、カラフルでポップなデコレーションが楽しい！

また、マジカルアートドリンクのデザインは、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”デザインと、ディズニーキャラクターデザインの2種類から選べます。

“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スタイリッシュカンナ

© Disney / Pixar

価格：16,000円

提供時間帯：ディナー

キャヴィアと湯葉 いぶりがっこのアクセントアオリイカと西瓜 大葉のジェノヴェーゼシナノユキマスの塩昆布マリネと黒みる貝のコンフィブイヤベースのスフィアと胡瓜のプレッセ鴨生ハムと枝豆のパリ・ソワールトリュフとコーン茶のジュレオマール海老とエゾアワビのポワレ青柚子香る焦がしバターソース黒毛和牛サーロインとウチワサボテンのグリル生姜香るマディラ酒のソースクエッチのピーチメルバ グァバ茶アイスドリンク（お好きなドリンクをお選びください）・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。

・“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”デザイン

・ディズニーキャラクターデザイン

・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。

・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。

ディナーの時間帯にいただける、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スタイリッシュカンナ。

魚介からお肉料理まで堪能できる豪華なコースメニューです☆

デザートプレート「クエッチのピーチメルバ グァバ茶アイス」は、可愛らしいデコレーションはもちろん、さっぱりとしているので食後にぴったり。

ドリンクとの相性もバッチリです。

それから、どのプレートも『トイ・ストーリー5』の世界観を表現し、彩りが良いのも魅力的！

マジカルアートドリンクのデザインは、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”デザインと、ディズニーキャラクターデザインの2種類から選べます。

“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルドリンク〜プレイフル・フレンズ〜

© Disney / Pixar

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

パイナップルジュース、レモンジュース、マスクメロンシロップ、ジンジャーエール、マラスキーノチェリー、カラーシュガー、シュガー

・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。

・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。

パイナップルジュースとレモンジュースがベースの“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルドリンク〜プレイフル・フレンズ〜。

フルーツの甘酸っぱさと、ピリッとした辛さのジンジャーエールの組み合わせが絶妙で後をひく美味しさ☆

さらに、マラスキーノチェリーとカラーシュガーのポップなトッピングも可愛く、グラスの縁にはシュガーもあしらわれています。

“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”ピクシー

© Disney / Pixar

価格：3,200円

提供時間帯：ランチ／ディナー

豚しゃぶとポテトサラダ ゴマドレッシングコーンクリームスープハンバーグとソーセージミートソースパスタオムライスエビフライとカリーコロッケフライドチキンマスカットゼリーとフレッシュフルーツ

・8才以下のお子様が対象です。

・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。

・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。

8才以下のお子様が対象のお子様メニュー“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”ピクシーも登場！

ランチとディナーの両方の時間帯で楽しめます。

ミッキーシェイプのキュートなワンプレートで提供され、コーンクリームスープやハンバーグとソーセージ、フライドチキンなど、お子様の好きなメニューでいっぱい☆

デザートプレート「マスカットゼリーとフレッシュフルーツ」には、「バズ・ライトイヤー」のかっこいいデコレーション付き。

“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”エルフィン

© Disney / Pixar

価格：4,200円

提供時間帯：ランチ／ディナー

豚しゃぶとポテトサラダ ゴマドレッシングコーンクリームスープクリーミーボロネーゼ真鯛のポワレ トマトソース牛フィレ肉のグリル デミグラスソースカスタードプディングとストロベリーアイス

・12才以下のお子様が対象です。

・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。

・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。

12才以下のお子様が対象のお子様メニュー“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”エルフィン。

こちらもランチとディナーの両方の時間帯で頂けます◎

前菜の「豚しゃぶとポテトサラダ ゴマドレッシング」をはじめ、メインの「真鯛のポワレ トマトソース 牛フィレ肉のグリル デミグラスソース」と、上品に盛り付けられたお料理の数々は、まるで大人のコースメニューのようです。

そして、デザートプレートの「カスタードプディングとストロベリーアイス」は「ウッディ」の飾り付きで、甘く濃厚なカスタードプディングと、さっぱりとしたストロベリーアイスの両方を一度に楽しめるのもうれしい！

お子様向けのメニューもあるので、家族で素敵な時間を過ごすのにぴったり。

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」で提供される、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニューの紹介でした☆

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