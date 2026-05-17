お子様メニューも登場！東京ディズニーランドホテル「カンナ」“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニュー
2026年7月2日から9月14日までの期間、東京ディズニーリゾートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催☆
期間中、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーだけでなく、ディズニーホテルでも「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、東京ディズニーランドホテルのエッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」に期間限定で登場する「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューを紹介していきます！
東京ディズニーランドホテル「カンナ」“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニュー
© Disney / Pixar
提供期間：2026年7月1日〜2026年9月14日
販売店舗：東京ディズニーランドホテル「カンナ」
東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」
洗練されたスタイリッシュな空間で、オリジナリティーあふれる料理が楽しめます。
そんな「カンナ」に、「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場☆
今回は、「カンナ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。
“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プレシャスカンナ
© Disney / Pixar
価格：8,000円
提供時間帯：ランチ海老しんじょと全粒粉ブリオッシュ
西瓜のガスパチョコラーゲン鯛の炙りとタコのカルパッチョ
ゆかりのシーズニングとズッキーニピュレマグロのレアグリルと若布の唐揚げ
焦がしパプリカの和風サルサ昆布のクルートを纏った鴨むね肉のロースト
冬瓜のブレゼと穂紫蘇のアクセント
または
国産牛サーロインのグリル ポレンタのフリット
熟成しょうゆもろみとミモレットソース
（別途2,000円）黒米のご飯バパマンガのラミントン 杏仁アイスドリンク（お好きなドリンクをお選びください）
・コーヒー
・紅茶
・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）
※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。
・“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”デザイン
・ディズニーキャラクターデザイン
・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。
・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。
ランチの時間帯に楽しめる、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プレシャスカンナ。
4品のお料理に、黒米のご飯、デザートプレートにドリンクのコースになっています。
メインは「昆布のクルートを纏った鴨むね肉のロースト 冬瓜のブレゼと穂紫蘇のアクセント」と、別途追加料金で「国産牛サーロインのグリル ポレンタのフリット 熟成しょうゆもろみとミモレットソース」の2種類のお肉料理からお好みで選ぶことが可能◎
そしてデザートプレート「バパマンガのラミントン 杏仁アイス」には、「ジェシー」や「バズ・ライトイヤー」、新キャラクター「リリーパッド」の飾りも施され、カラフルでポップなデコレーションが楽しい！
また、マジカルアートドリンクのデザインは、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”デザインと、ディズニーキャラクターデザインの2種類から選べます。
“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スタイリッシュカンナ
© Disney / Pixar
価格：16,000円
提供時間帯：ディナーキャヴィアと湯葉 いぶりがっこのアクセント
アオリイカと西瓜 大葉のジェノヴェーゼシナノユキマスの塩昆布マリネと黒みる貝のコンフィ
ブイヤベースのスフィアと胡瓜のプレッセ鴨生ハムと枝豆のパリ・ソワール
トリュフとコーン茶のジュレオマール海老とエゾアワビのポワレ
青柚子香る焦がしバターソース黒毛和牛サーロインとウチワサボテンのグリル
生姜香るマディラ酒のソースクエッチのピーチメルバ グァバ茶アイスドリンク（お好きなドリンクをお選びください）
・コーヒー
・紅茶
・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）
※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。
・“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”デザイン
・ディズニーキャラクターデザイン
・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。
・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。
ディナーの時間帯にいただける、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スタイリッシュカンナ。
魚介からお肉料理まで堪能できる豪華なコースメニューです☆
デザートプレート「クエッチのピーチメルバ グァバ茶アイス」は、可愛らしいデコレーションはもちろん、さっぱりとしているので食後にぴったり。
ドリンクとの相性もバッチリです。
それから、どのプレートも『トイ・ストーリー5』の世界観を表現し、彩りが良いのも魅力的！
マジカルアートドリンクのデザインは、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”デザインと、ディズニーキャラクターデザインの2種類から選べます。
“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルドリンク〜プレイフル・フレンズ〜
© Disney / Pixar
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナーパイナップルジュース、レモンジュース、マスクメロンシロップ、ジンジャーエール、マラスキーノチェリー、カラーシュガー、シュガー
・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。
・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。
パイナップルジュースとレモンジュースがベースの“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルドリンク〜プレイフル・フレンズ〜。
フルーツの甘酸っぱさと、ピリッとした辛さのジンジャーエールの組み合わせが絶妙で後をひく美味しさ☆
さらに、マラスキーノチェリーとカラーシュガーのポップなトッピングも可愛く、グラスの縁にはシュガーもあしらわれています。
“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”ピクシー
© Disney / Pixar
価格：3,200円
提供時間帯：ランチ／ディナー豚しゃぶとポテトサラダ ゴマドレッシングコーンクリームスープハンバーグとソーセージ
ミートソースパスタ
オムライス
エビフライとカリーコロッケ
フライドチキンマスカットゼリーとフレッシュフルーツ
・8才以下のお子様が対象です。
・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。
・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。
8才以下のお子様が対象のお子様メニュー“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”ピクシーも登場！
ランチとディナーの両方の時間帯で楽しめます。
ミッキーシェイプのキュートなワンプレートで提供され、コーンクリームスープやハンバーグとソーセージ、フライドチキンなど、お子様の好きなメニューでいっぱい☆
デザートプレート「マスカットゼリーとフレッシュフルーツ」には、「バズ・ライトイヤー」のかっこいいデコレーション付き。
“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”エルフィン
© Disney / Pixar
価格：4,200円
提供時間帯：ランチ／ディナー豚しゃぶとポテトサラダ ゴマドレッシングコーンクリームスープクリーミーボロネーゼ真鯛のポワレ トマトソース
牛フィレ肉のグリル デミグラスソースカスタードプディングとストロベリーアイス
・12才以下のお子様が対象です。
・こちらのメニューには、映画公開を記念したステッカーが付きます。
・ステッカーの配布は、なくなり次第終了します。
12才以下のお子様が対象のお子様メニュー“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”エルフィン。
こちらもランチとディナーの両方の時間帯で頂けます◎
前菜の「豚しゃぶとポテトサラダ ゴマドレッシング」をはじめ、メインの「真鯛のポワレ トマトソース 牛フィレ肉のグリル デミグラスソース」と、上品に盛り付けられたお料理の数々は、まるで大人のコースメニューのようです。
そして、デザートプレートの「カスタードプディングとストロベリーアイス」は「ウッディ」の飾り付きで、甘く濃厚なカスタードプディングと、さっぱりとしたストロベリーアイスの両方を一度に楽しめるのもうれしい！
お子様向けのメニューもあるので、家族で素敵な時間を過ごすのにぴったり。
東京ディズニーランドホテルの「カンナ」で提供される、“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルメニューの紹介でした☆
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