◇MLB エンゼルス-ドジャース (日本時間17日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースが6者連続四死球&3者連続押し出し四死球で追加点を挙げました。

1点リードの6回、先頭の大谷翔平選手がセカンドゴロに倒れ1アウトとなるも、ムーキー・ベッツ選手が四球で出塁。エンゼルスサイドはABS(自動ボールストライク)チャレンジを要求するも判定は覆らず、ベッツ選手が出塁します。

ここからエンゼルス先発のホセ・ソリアーノ投手が制球を乱しました。5回までドジャース打線をわずか1安打のみに抑えていた右腕は、続くフレディ・フリーマン選手に四球、ウィル・スミス選手に死球を与えて満塁のピンチを迎えました。

ここでアンディ・パヘス選手がフルカウントから押し出し四球を選び、ドジャースが得点。さらにマックス・マンシー選手も押し出し四球でさらに追加点を奪います。ソリアーノ投手はまさかの5者連続四死球となりここでマウンドを降りました。

続くテオスカー・ヘルナンデス選手も代わった投手から押し出し死球。ドジャースはこれで3者連続押し出しと、ヒットなしで3点を挙げました。

その後アレックス・コール選手にタイムリーが飛び出したドジャースは、この回一挙5得点。なお大谷選手は2アウト2、3塁でこの回2度目の打席がまわるも、ライトへのフライに倒れました。