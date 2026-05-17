米国の大学生を対象に分析したところ、Tinderの本格展開後、性行動は増えた一方、長期的な交際や関係の質には大きな変化がみられなかったという。エイナウディ経済・金融研究所（イタリア）などの研究グループによる論文が、米国経済学会の学術誌「American Economic Journal: Applied Economics」（https://doi.org/10.1257/app.20240455）に掲載されている。マッチングアプリは若者の恋愛や性行動を大きく変えたのか。

学生生活やパーティー文化に強い「Greek life」を通じて因果推定

研究が注目したのは、Tinderが初期の普及戦略として米大学のフラタニティーやソロリティーといった学生社交団体を重点的に使った点だ。こうした団体は「Greek life」と呼ばれ、米国の大学では学生生活やパーティー文化に強い影響力を持つ。Tinderはこのネットワークを通じてアプリを広げたため、同じ大学内でもGreek lifeに参加する学生の方が早く、強くアプリの影響を受けたと考えられる。

研究チームは、この差を利用してTinderの影響を推定した。主なデータは、2008年から2019年までに米国約500大学で実施された「National College Health Assessment」で、約110万人の学部生の回答が含まれる。さらに、1700万台超の端末に基づくアプリ利用データ、Google検索データ、大学新聞の記事データも組み合わせ、Tinder利用がGreek lifeの強い大学や学生層で実際に高かったことを確認した。

分析では、Tinderが本格的に普及した2013年夏の前後で、Greek lifeに参加する学生と参加しない学生を比較した。結果として、Greek life参加学生では、過去12カ月の性的パートナー数が平均0.22人増え、過去12カ月に性行為をした割合も3.1ポイント上昇した。

一時的ではなく持続的になった性行動

過去30日に性行為をした割合も上昇しており、影響は一時的ではなく持続的だった。アプリが出会いの探索コストを下げ、より多くの相手と接触しやすくしたことが背景にあるとみられる。

一方で、安定した関係の形成には大きな変化はなかった。学生が同居を伴う交際関係に入る割合や、交際中の問題、虐待的な関係、困難な関係を経験した割合には、明確な影響は確認されなかった。Tinderは出会いの機会を増やしたが、少なくともこのデータでは、長期的な関係や関係の質を改善したとも悪化させたともいえない。

興味深いのは、性行動の増加が一部の学生に偏っていた点だ。Tinder導入後、性的パートナー数の多い学生の割合も増え、特に男性でその傾向が強かった。研究チームは、マッチングアプリが出会いの市場規模を広げたことで、人気のある一部の学生に機会が集中する「スター化」のような現象が起きた可能性を指摘している。

ただし、影響は明るい面ばかりではない。Tinder普及後、Greek life参加学生では、過去1年に性的暴行を経験したと報告する割合が1.9ポイント上昇した。クラミジアと診断・治療された割合も0.6ポイント上がり、HIV検査を受けた割合も1.6ポイント増えた。クラミジアの増加は実際の感染増だけでなく、性的接触の増加に伴って検査を受ける人が増えた結果も含む可能性がある。

性行動を増やし、出会いの構造を変えたTinder

一方、メンタルヘルスについては、一般的な懸念とは異なる結果が出た。Tinderは学生の平均的な精神状態を悪化させておらず、むしろGreek life参加学生、特に女性では改善傾向がみられた。孤独感、抑うつ、不安、自傷行為や自殺念慮などをまとめた指標では、女性で悪化ではなく改善が確認された。

研究チームは、アプリ上で関心や好意を示される経験が、自己イメージや気分に影響した可能性を挙げている。ただし、性的暴行を経験した学生ではこうした改善は主にみられず、平均値だけで影響を単純に評価することはできない。

今回の研究は、マッチングアプリの影響について、単なる相関ではなく、普及経路の違いを利用して因果関係に迫った点に特徴がある。少なくとも米国の大学生では、Tinderは性行動を増やし、出会いの構造を変えた一方で、長期的な関係を増やしたわけではなかった。

メンタルヘルスへの影響も一様に悪いとはいえない。マッチングアプリは恋愛を壊したのか、広げたのか。その答えは単純ではなく、利点とリスクが同時に広がったとみるべきだろう。

（文/吉田光男 内外タイムス）