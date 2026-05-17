板谷由夏、初めての愛車・シトロエン「BX」と再会 ポルシェ＆シボレー、ハンドルを握る姿に反響「お美しい」
俳優の板谷由夏（50）が14日、ヘアメイクアーティストでビューティーディレクター・冨沢ノボルのインスタグラムに登場。かつての愛車であるグリーンのシトロエン「BX」との再会ショットが公開され、そのスタイリッシュな姿に反響が寄せられている。
【写真】「お美しい」初めての愛車・シトロエン「BX」など高級外車のハンドルを握る板谷由夏
今回の写真は、『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン発行）の企画「愛車の履歴書」で撮影されたもの。投稿では「俳優の板谷由夏さんは、初めての愛車としてシトロエンBXに3年間乗り、多くの思い出を重ねた。BXは、鬼才デザイナーのマルチェロ・ガンディーニが手がけた個性的な中型車で、久々の再会に当時の記憶が蘇ったという」と紹介され、サングラス姿でハンドルを握る姿が披露された。
さらに、ドレスアップした妖艶な姿でビビッドなパープルのポルシェ「718ボクスター」と並ぶカットや、アウトドアに傾倒していた時期に愛用したシボレー「タホ」とのショットも公開。エレガンスとモダンが共存する洗練されたたたずまいは、どれも都会的でシャープな印象を放っている。
この投稿に、コメント欄には「お美しい」「シトロエンと板谷さんお似合いです、カッコイイ」と、名車たちに負けない圧倒的な品格とオーラに、大きな注目が集まっていた。
【写真】「お美しい」初めての愛車・シトロエン「BX」など高級外車のハンドルを握る板谷由夏
今回の写真は、『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン発行）の企画「愛車の履歴書」で撮影されたもの。投稿では「俳優の板谷由夏さんは、初めての愛車としてシトロエンBXに3年間乗り、多くの思い出を重ねた。BXは、鬼才デザイナーのマルチェロ・ガンディーニが手がけた個性的な中型車で、久々の再会に当時の記憶が蘇ったという」と紹介され、サングラス姿でハンドルを握る姿が披露された。
この投稿に、コメント欄には「お美しい」「シトロエンと板谷さんお似合いです、カッコイイ」と、名車たちに負けない圧倒的な品格とオーラに、大きな注目が集まっていた。