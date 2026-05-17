ハンタウイルス集団感染疑いのクルーズに参加した1人が「陽性と推定」と発表　カナダ西部ブリティッシュコロンビア州

カナダ西部ブリティッシュコロンビア州は、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていたカナダ人1人が「陽性と推定される」と発表しました。

ブリティッシュコロンビア州の保健当局は16日会見し、クルーズ船「MVホンディウス号」に乗っていた70代のカナダ人カップルのうち、1人が14日に発熱や頭痛の軽い症状を訴え、ハンタウイルスの「アンデス型」で「陽性と推定される」検査結果が出たと発表しました。

さらに詳しく調べるため、検体を国立の研究所に送っていて、17日に検査結果が出る予定だということです。

一緒にいた乗客も極めて軽い症状がありましたが、陰性で、病院で経過を観察しているほか、5月10日に同時に帰国した他2人も別の病院や、自宅で隔離を続けています。

ハンタウイルスの「アンデス型」はヒトからヒトに感染する可能性があり、カナダでは他人と一切接触がない「完全隔離」を最初の21日間実施し、その後状況をみて判断することになっていました。

保健当局は、「パンデミックの恐れはない」と強調した上で4人について42日間は毎日、健康状態をチェックするとしています。