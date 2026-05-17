千葉ロッテ、「BLACK SUMMERユニホーム」付チケット発売 今年は「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」
千葉ロッテマリーンズは、7月19日、20日に行われる福岡ソフトバンクホークス戦（いずれも千葉・ZOZOマリンスタジアム）を対象に、「BLACK SUMMERユニホーム」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着1万5000枚で販売することを発表した。
今年のBLACK SUMMERユニホームは、「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」がコンセプト。ボディ全体はBLACK SUMMERシリーズのキーカラーであるブラックをベースに、静かな輝きをまとうクールなグラデーションを施し、光をイメージした胸の「MARINES」ロゴには、ボールやスイングの軌道、選手たちの走りを表現した。
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グッズ付きチケット対象ユニホームは、7月19日が「BLACK SUMMER ユニホーム THE CIRCLE Edition」、7月20日が「BLACK SUMMER ユニホーム FUTURE Edition」となり、それぞれ異なる背面デザインを採用。「BLACK SUMMER ユニホーム THE CIRCLE Edition」は、選手着用ユニホームと同じ前面デザインに、背面にはBSWをきっかけにチームとファンが一つに繋がる「結束」を表現した、BSWの象徴的なサークルロゴをダイナミックに配置しました。「BLACK SUMMER ユニホーム FUTURE Edition」は、選手着用ユニホームと同じ前面デザインに、背面には2026年を示す「26」のナンバリングと、「START YOUR FUTURE HERE」のメッセージを刻んだデザインを採用している。
グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差なし。シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象）。グッズ付きチケットをご購入のお客様は、対象チケット1枚につき「BLACK SUMMERユニホーム」1枚をお受け取りいただけます。
■BLACK SUMMERユニホーム詳細
素材：ポリエステル100% 、サイズ：身丈76センチ 身幅61センチ 袖丈39センチ
今年のBLACK SUMMERユニホームは、「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」がコンセプト。ボディ全体はBLACK SUMMERシリーズのキーカラーであるブラックをベースに、静かな輝きをまとうクールなグラデーションを施し、光をイメージした胸の「MARINES」ロゴには、ボールやスイングの軌道、選手たちの走りを表現した。
グッズ付きチケット対象ユニホームは、7月19日が「BLACK SUMMER ユニホーム THE CIRCLE Edition」、7月20日が「BLACK SUMMER ユニホーム FUTURE Edition」となり、それぞれ異なる背面デザインを採用。「BLACK SUMMER ユニホーム THE CIRCLE Edition」は、選手着用ユニホームと同じ前面デザインに、背面にはBSWをきっかけにチームとファンが一つに繋がる「結束」を表現した、BSWの象徴的なサークルロゴをダイナミックに配置しました。「BLACK SUMMER ユニホーム FUTURE Edition」は、選手着用ユニホームと同じ前面デザインに、背面には2026年を示す「26」のナンバリングと、「START YOUR FUTURE HERE」のメッセージを刻んだデザインを採用している。
グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差なし。シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象）。グッズ付きチケットをご購入のお客様は、対象チケット1枚につき「BLACK SUMMERユニホーム」1枚をお受け取りいただけます。
■BLACK SUMMERユニホーム詳細
素材：ポリエステル100% 、サイズ：身丈76センチ 身幅61センチ 袖丈39センチ