【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 0−0（PK：9−10）FC東京（5月16日／埼玉スタジアム2002）

【映像】浦和ファンの「フラッグ大移動」（実際の様子）

埼玉スタジアム2002で発生した非常に珍しい光景に、実況・解説やファンも微笑んでいた。

5月16日の明治安田J1百年構想リーグ第17節で、浦和レッズとFC東京が対戦。スコアレスのまま90分では勝敗がつかず、PK戦に突入した。

コイントスの結果、PK戦は南側のゴールで行われることに。すると、北側のゴール裏が慌ただしくなる。大旗を持った浦和サポーターが、バックスタンドの通路を走り、南側のゴール裏に移動していたのだ。

その様子を中継カメラも捉えており、解説の水沼貴史氏は「旗の移動がすごいですね」と反応。実況の野村明弘氏も「浦和レッズのサポーターの“大移動”です。急いで逆サイドまで走っています」と伝えた。

「旗の大移動の疾走感を声出してわろた」の声も

片方のゴール裏はアウェーサポーターしか入れない席割が一般的になりつつある中、埼玉スタジアム2002は一つのゴール裏全部と、もう一つのゴール裏の半分近くまでホームサポーターが陣取ることができる。そのため、PK戦を最大限サポートすべく浦和フラッグ軍団が大移動したのだった。

埼玉スタジアム2002ならではの珍しい光景に、ファンもSNS上で反応。「埼スタのPKだ〜フラッグ大移動だ〜」「南側でPK戦になって、フラッグが北側から大移動してきておもろいw」「フラッグいけいけー！笑」「なんか可愛かった旗大移動」「赤ピクミン味」「旗の大移動をDAZNで中継されている笑」「PK戦のために逆サイドゴール裏まで旗持って走る浦和サポーターさすがやな。そこまで応援も本気でありたい」「旗の大移動の疾走感を声出してわろた」「みんな旗持って走っててなんか可愛い」「おもろ過ぎるw」などと盛り上がった。

なお、PK戦は2巡目の13人目まで突入するほど拮抗し、最終的には9−10でFC東京が勝利を収めている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

