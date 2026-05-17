犬を飼うのに『絶対必要な貯金額』はいくら？

「犬を飼いたい」「でも正直、お金がどれくらい必要なのかわからない……」犬をお迎えする前に、そんな不安を感じている人は多いでしょう。

結論から言うと、犬を飼うのに絶対必要な貯金額は、最低でも30万～50万円ほどです。子犬の時期は、体調を崩すことも多いので、それを踏まえると、50万円はお迎えする犬に使える貯金として確保しておく必要があります。

犬の飼育には想像以上にお金がかかります。しかも、最初の犬をお迎えする時だけでなく、犬が生きている間、生涯かけて“ずっと”かかることを忘れてはいけません。

この記事では、犬を飼うのに絶対必要な貯金額だけでなく、犬を飼うのにかかるお金の目安や、条件別に必要な貯金額の目安を見ていきましょう。

犬を飼うのにかかるお金の目安を解説

まずは、犬を飼うのにかかるお金の目安を見ていきましょう。犬をお迎えする際にかかる初期費用や、毎月継続してかかる費用、さらに生涯費用も解説します。

初期費用は約20～30万円

犬をお迎えすると決めたら、犬のワクチン接種代や検査費用、マイクロチップ費用、さらに犬を飼うために必要な犬用品の費用など、数多くかかります。

ワクチンや健康診断：1万～3万円 ケージやトイレなどの犬用品：1万～5万円 マイクロチップ費用：数千円～

さらに、最初に準備した犬用品が、実際に暮らし始めると「愛犬に合わなかった！」なんてことも……。すると、さらに出費がかさんでしまうでしょう。

こうした点を踏まえると、初期費用は最低でも15万円程度を見ておく必要があります。加えて、犬をお迎えする方法によっては、犬の購入費や譲渡費がかかることもあるので、そこも含めて考えましょう。

毎月かかる費用は1万～3万円

続いて、毎月かかるランニングコストを見ていきます。犬の体格（小型～大型）によって、毎月かかる費用は大きく異なりますが、目安は以下の通りです。

小型犬：約1万円 中型犬：約2万円 大型犬：約3万円

上記はあくまで目安です。一般的に、毎月かかる費用には、ドッグフード、おやつ、トイレシーツ、その他消耗品、ペット保険料、医療費、トリミングなどのケア費用が含まれます。

ただし、犬によって、トリミング費用が膨大にかかったり、体質によりドッグフード費用が高額になったり、病気にかかったときは医療費が高額に請求されたりと変動があります。

犬にかかる年間費用は、平均して約34万～41万円と言われています。単純に月換算すると、やはり約2.8万～3.4万円ほどのお金を愛犬にかけている飼い主の多いことがうかがえます。

犬にかかる生涯費用は200万～400万円

では、犬を1匹飼うのにかかる生涯費用は、どれくらいなのでしょうか。

小型犬：約200万～300万円 中型犬：約300万～350万円 大型犬：約350万～450万円

いかがでしょう。最初に最低でも50万円ほどの貯金が必要という話がありましたが、現実的に見てみると、それだけでは到底足りません。

毎月どれくらい費用がかかるのか、年間でどれくらいお金がかかるのかを正しく把握し、その上で、しっかり安定した継続収入が必要です。

【条件別】必要な貯金額の目安は？

最後に、条件別に犬を迎える際に必要な貯金額の目安を解説します。世帯人数によって、状況はさまざまです。今後の生活も見据えた上で、リスクを考慮しながら余裕を持って貯金を確保しておきましょう。

一人暮らしの場合

一人暮らしで犬を迎え入れる場合、少し多めに最低50万～100万円ほどの貯金を確保しておきましょう。

「こんなに必要？」と思われるかもしれません。しかし、一人暮らしということは、他に頼れる相手がいないため、飼い主が何らかの理由で収入が途絶えてしまった場合、無収入で犬を養うことになるのです。

また、突発的に高額な医療費がかかる可能性も視野に入れると、やはり余裕を持って犬をお迎えするのが飼い主として迎え入れる責務と言えるでしょう。

子供がいるご家庭の場合

子供がいるご家庭では、お子様の成長に伴う教育費などの出費も見据えて、家計に余裕を持たせておく必要があります。そのため、犬のための緊急用資金として「50万～100万円」程度をひとつの目安として確保しておくと安心です。

初期費用に加えて、病気やケガによる高額な医療費、さらに万が一飼い主の収入が一時的に減った場合でも数ヶ月は犬を養える費用をあらかじめ準備しておくのです。そうすれば、いざという時も落ち着いて対応ができますし、家計を圧迫する心配もありません。

ペット保険の活用も検討しつつ、犬のための貯金とは別にご家族の生活防衛資金もしっかりと準備しておくと、より安心して愛犬との生活を楽しむことができるでしょう。

まとめ

いかがでしたか。犬を飼うにあたり、絶対必要な貯金額の最低ラインは『30万円』です。しかし、30万円ではあっという間に底をついてしまうので、余裕を持ってお迎えするためには、より多くの貯金がある状態『50万～100万円』を目安に準備しておくと安心でしょう。

犬を飼うためには、初期費用だけでなく、ランニングコストや緊急費用も考慮しなければなりません。その点を踏まえて、まずは家計の見直しから始めてみてくださいね。