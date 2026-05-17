【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは大学生活の集大成
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、学生時代の大きな壁、信頼関係に関わる言葉、そして責任ある役割という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ろん
う□□き
いん□□
ヒント：大学を終えるために執筆する課題、事実とは異なることを口にする人のこと、そして修学旅行などで児童や生徒を導き連れて行くことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そつ」を入れると、次のようになります。
そつろん（卒論）
うそつき（嘘つき）
いんそつ（引率）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、学生時代の努力が詰まった論文、日常のやり取りの中での振る舞い、そして大勢の人を導く重要な役割を組み合わせました。共通の「そつ」という音が、学問のゴールを目指す執筆の時間から、人間関係の難しさを表す言葉、さらに周囲を安全に導く責任ある行動までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、学生時代の大きな壁、信頼関係に関わる言葉、そして責任ある役割という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ろん
う□□き
いん□□
ヒント：大学を終えるために執筆する課題、事実とは異なることを口にする人のこと、そして修学旅行などで児童や生徒を導き連れて行くことを思い浮かべてみてください。
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正解：そつ正解は「そつ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そつ」を入れると、次のようになります。
そつろん（卒論）
うそつき（嘘つき）
いんそつ（引率）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、学生時代の努力が詰まった論文、日常のやり取りの中での振る舞い、そして大勢の人を導く重要な役割を組み合わせました。共通の「そつ」という音が、学問のゴールを目指す執筆の時間から、人間関係の難しさを表す言葉、さらに周囲を安全に導く責任ある行動までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)