中古車を検討している夫に、友人が「買う時期によっては自動車税の負担感も変わる」と話していました。購入価格だけでなく、タイミングまで見たほうがよいのでしょうか？

中古車の自動車税は「誰に課税されるか」と「誰が負担するか」を分けて考える

普通車の自動車税は、原則として4月1日時点の所有者に課税されます。そのため、4月1日に販売店や前の持ち主が所有していた車を年度途中で買った場合、その年度の納税義務者は前の所有者になるのが基本です。

ただし、購入者がまったく負担しないとは限りません。中古車販売では、前の所有者や販売店がすでに支払った自動車税のうち、購入後の期間にあたる分を「未経過自動車税」などとして精算することがあります。

たとえば、10月に普通車を購入する場合、11月から翌年3月までの分を購入者が負担する形になることがあります。これは、都道府県から直接請求される税金というより、販売店との取引上の精算です。

そのため、「自動車税は4月1日の所有者にかかるから、自分には関係ない」と考えるのは早いです。見積書に自動車税相当額、未経過自動車税、税金精算金などの項目がないかを確認しましょう。



一時抹消中の車は登録する月によって支払額が変わる

中古車には、すでにナンバーが付いている車だけでなく、一時抹消されている車もあります。一時抹消とは、一時的に車の登録を消して、公道を走れない状態にする手続きです。販売店の在庫車では、この状態になっていることがあります。

一時抹消中の普通車を購入し、改めて登録する場合は、新規登録と同じように月割りで自動車税がかかります。登録月の翌月から3月までの分を支払うため、年度の早い時期に登録すると負担は大きくなり、年度末に近い時期に登録すると負担は小さくなります。

たとえば、5月に登録すれば6月から翌年3月までの分、12月に登録すれば翌年1月から3月までの分が対象になります。同じ車でも、登録する月によって初回に支払う自動車税は変わります。

ただし、税金を少し抑えるためだけに購入を先延ばしにするのは、必ずしも得とはいえません。中古車は同じ条件の車が何台もあるわけではないため、待っている間に売れてしまうことがあります。税金の差と、車の状態や価格のバランスを見て判断しましょう。



今の車を手放すなら廃車と売却で税金の扱いが違う

中古車を買う人の中には、今乗っている車を手放して乗り換える人も多いでしょう。このときも、自動車税の扱いを知っておくと負担を整理しやすくなります。

普通車を年度途中で抹消登録、つまり廃車手続きした場合は、翌月から3月までの分が月割りで減額され、すでに納めていれば還付されることがあります。たとえば、8月に抹消登録すれば、9月から翌年3月までの分が戻る可能性があります。

一方で、車を売却して名義変更しただけの場合は、その年度の自動車税が自動的に月割りで還付されるわけではありません。移転登録の場合、その年度分は4月1日時点の所有者に課税されるためです。

そのため、車を売るときは、買取価格だけでなく、自動車税の精算がどうなるかも確認しましょう。買取店が未経過分を査定額に含めているのか、別項目で支払うのかによって、手元に残る金額の見え方が変わります。



まとめ

中古車を買うときは、購入価格だけでなく、タイミングも見たほうがよいです。特に普通車は、4月1日時点の所有者に自動車税がかかり、年度途中で新規登録する場合は月割りで税額が決まります。

ただし、重要なのは「税金が安くなる月を待つこと」だけではありません。すでに登録されている車なのか、一時抹消中の車なのか、見積書に未経過自動車税が入っているのかを確認することです。同じ車両価格でも、諸費用を含めた総支払額が変わることがあります。

また、今の車を手放す場合は、売却なのか廃車なのかで自動車税の扱いが変わります。抹消登録なら還付が発生することがありますが、名義変更だけでは自動的に還付されないのが基本です。

中古車選びでは、車両本体価格だけを見ると判断を誤ることがあります。見積書を受け取ったら、自動車税、登録費用、整備費用、リサイクル料金などを含めた総額を確認しましょう。わからない項目があれば、販売店に「これは何の費用ですか」と聞いて問題ありません。

購入のタイミングと手続き内容を理解しておけば、納車後に思わぬ出費で慌てにくくなります。納得して中古車を選ぶためにも、価格だけでなく税金の流れまで確認しておきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー