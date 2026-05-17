◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

こんにちは！ ヴィクトリアマイルには昨年の桜花賞、秋華賞共に本命に推したエンブロイダリーが出走でどんなレースを見せてくれるのか楽しみです。

その前走は阪神牝馬Ｓをマイペースに逃げて持ち前のスピードを発揮しました。帰厩後の１週前追い切りでは、美浦・Ｗコースで併走馬を追走、並ぶ間もなく抜き去り５ハロン６５秒９―１１秒１の好時計で４馬身先着と充実ぶりが光ります。逃げ切った前走を考慮し、坂路での最終追いまで折り合い面、反応への対策も万全です。４歳になり心身共に完成の域に達し、実績のある東京マイルはスピードの持続力を活かせる絶好の舞台で、不安要素は見当たりません。

対抗には昨年の２着馬のクイーンズウォークを。１週前の栗東・ＣＷコースでは、ラスト１ハロン１０秒８の末脚をマークし馬体も牡馬顔負けです。過去にリピーターの台頭もあり、注目したいです。

▲は東京コースが好相性なニシノティアモです。ある程度前半レースが流れ、３走前の甲斐路Ｓのような脚が見られたらと期待しています。（フリーアナウンサー）

◆田中 歩（たなか・あゆみ）茨城県出身。客室乗務員を経てフリーアナウンサー転身。現在、グリーンチャンネル「海外競馬中継」など各メディアで活躍中。美浦の田中剛調教師は実父。

【田中歩アナの印】

◎（１２）エンブロイダリー

◯（７）クイーンズウォーク

▲（１６）ニシノティアモ

★（８）カムニャック

△（１１）ボンドガール

△（１８）チェルヴィニア

△（４）エリカエクスプレス