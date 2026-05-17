【バツイチ息子は、狂ってた…】結婚へ一直線！社長の呼び出しにニヤリ＜第11話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第11話 人生楽勝！【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
近頃そっけなくなってしまったエミさんの気を引くため、どうやって陽子さんにお金を出させようかと考えていたタダシさん。しかし社長が呼んでいると聞き、そんなことは頭から飛んでいったようです。社長からの呼び出しということは、つまりエミさんのお父さんからのお呼び出し。仕事のことなのか、それとも娘をよろしく頼むという挨拶なのか……。タダシさんは満面の笑みで社長室へと向かいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第11話 人生楽勝！【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
近頃そっけなくなってしまったエミさんの気を引くため、どうやって陽子さんにお金を出させようかと考えていたタダシさん。しかし社長が呼んでいると聞き、そんなことは頭から飛んでいったようです。社長からの呼び出しということは、つまりエミさんのお父さんからのお呼び出し。仕事のことなのか、それとも娘をよろしく頼むという挨拶なのか……。タダシさんは満面の笑みで社長室へと向かいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子