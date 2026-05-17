上がり連続ボギーで消沈 原英莉花の悩みの種は“1.2メートルのフックライン”「気持ち悪くて」
＜クローガー・クイーンシティ選手権 3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞14番で1.2メートルの短いパーパットを外すと、思わず頭を抱えてしまった。原英莉花は、不規則な転がり方をするポアナ芝に苦しむ3日目を過ごした。
【写真】女子高生時代の原英莉花、見たことありますか？
この日のパット数は『35』。前半はバーディとボギーが2つずつとなんとか耐えていたが、後半に3つのボギーを叩いた。しかも上がり2ホールは連続で失点。6、7番では連続バーディも奪ったが、「（バーディを）忘れちゃうぐらい最後が悪かった。よく考えたい」と肩を落とした。予兆はあった。5月11日にニュージャージー州エセックスCCで受けた「全米女子オープン」予選会でも、大事な場面でパターを持ちながら首をかしげていた。「（2ラウンド目の）17番で外して、プレーオフでもあのぐらい（1.2メートル）を外した。全部フックラインだったんですけど、なんか今週もずっと1.2メートルのフックラインが気持ち悪くて。その流れのまま払拭できませんでした」。ここまで2日続けて「69」を記録していたが、「73」で貯金を吐き出した。カップに蹴られるという不運もあったが、なかなかいいイメージは湧いてこない。「全然ダメでした」と力なくこぼすので精一杯だ。直近2試合連続で9位と結果は残しているが、シーズン通じての平均パットを見るとパーオンホールが『1.82』で95位。1ラウンドあたりに関しては『30.33』の114位と、やはりここの改善は不可欠といえる。残り1日、しっかりネジを巻き直したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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