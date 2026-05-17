63歳・笠井信輔アナ、50年越しに自身の夢をかなえる「なんて素敵な話なの！」「おめでとうございます」 少年時代のエピソードも明かす
元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が15日、「50年越しの夢が叶った日」と題しブログ。喜びの報告をするとともに、少年時代の母とのエピソードを明かした。
【写真複数あり】「とても素敵で若いですね」86歳母との“顔出し”親子ショットを披露した笠井信輔アナ
笠井アナは「今、とても感動しています 先月復刊した映画エンターテインメント情報誌『ぴあ』復活して名前が『とぶ！ぴあ』となりました 今日は『とぶ！ぴあ』5月号の発売日 その最新号に、私の映画評が掲載されたのです」と明かし、「こんなにうれしいことはありません」と喜びを噛みしめるようにつづった。
続けて「あれは今から49年前の1977年『そんなに歌舞伎町に行きたいなら、映画を観たら必ず感想を書き提出しなさい』と、母に命じられました」と少年時代を回顧。
「今とは比べものにならないほど治安の悪かった歌舞伎町『新宿プラザ』『ミラノ座』に中学2年生の私は1人で映画を見に行っていました 母は、あまり行かせたくなかったのでしょう しかし、私はその条件を飲んで中学・高校で5冊の映画ノートを書きました そのタイトルがそう！『ぴあ』なのです」と核心に迫った。
「思えば、私の人生はいつも『ぴあ』に伴走してもらっていました ネットもない時代ブルーレイもDVDもネット配信もサブスクもない 当時1000円だったロードショー館には、たまにしか行けません 常に『ぴあ』から情報を得て好みの『二本立て』の安い名画座を探して観に行っていました そして、感想文を自分のノート『ぴあ』に書いていました」と明かし、表紙に「PIA ぴあ」の文字をデザインしたお手製ノートの数々を写真で披露。一生懸命書き続けていたのは、「当然、母という『読者1人』がいたからです」と話した。
笠井少年は「新聞や雑誌の映画評が好きだったので、こんなことが仕事になれたらいいなと思っていました」といい、今回『とぶ！ぴあ』最新5月号にカラーで自身の“映画感想文”が掲載され「夢が叶った！『ぴあ』で叶った！50年越しの夢でした」と大感動の様子だった。
コメント欄には「おめでとうございます」「なんて素敵な話なの！」との声が寄せられている。
【写真複数あり】「とても素敵で若いですね」86歳母との“顔出し”親子ショットを披露した笠井信輔アナ
笠井アナは「今、とても感動しています 先月復刊した映画エンターテインメント情報誌『ぴあ』復活して名前が『とぶ！ぴあ』となりました 今日は『とぶ！ぴあ』5月号の発売日 その最新号に、私の映画評が掲載されたのです」と明かし、「こんなにうれしいことはありません」と喜びを噛みしめるようにつづった。
「今とは比べものにならないほど治安の悪かった歌舞伎町『新宿プラザ』『ミラノ座』に中学2年生の私は1人で映画を見に行っていました 母は、あまり行かせたくなかったのでしょう しかし、私はその条件を飲んで中学・高校で5冊の映画ノートを書きました そのタイトルがそう！『ぴあ』なのです」と核心に迫った。
「思えば、私の人生はいつも『ぴあ』に伴走してもらっていました ネットもない時代ブルーレイもDVDもネット配信もサブスクもない 当時1000円だったロードショー館には、たまにしか行けません 常に『ぴあ』から情報を得て好みの『二本立て』の安い名画座を探して観に行っていました そして、感想文を自分のノート『ぴあ』に書いていました」と明かし、表紙に「PIA ぴあ」の文字をデザインしたお手製ノートの数々を写真で披露。一生懸命書き続けていたのは、「当然、母という『読者1人』がいたからです」と話した。
笠井少年は「新聞や雑誌の映画評が好きだったので、こんなことが仕事になれたらいいなと思っていました」といい、今回『とぶ！ぴあ』最新5月号にカラーで自身の“映画感想文”が掲載され「夢が叶った！『ぴあ』で叶った！50年越しの夢でした」と大感動の様子だった。
コメント欄には「おめでとうございます」「なんて素敵な話なの！」との声が寄せられている。